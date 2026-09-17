رهام سلامة: الإسلاموفوبيا أحد أشكال التطرف.. والإقصاء قد يقود لنتائج عكسية

أكدت الدكتورة رهام سلامة، مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الإسلاموفوبيا تمثل أحد أشكال التطرف، مشددة على ضرورة مساءلة من يعتدي على مسلم بسبب مظهره أو ملابسه أو هويته الدينية.

وقالت رهام سلامة، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "حمدي رزق” أن بعض المجتمعات الغربية تواجه إشكاليات في التعامل مع المسلمين، محذرة من أن الإقصاء ورفض الاندماج قد يؤديان إلى نتائج عكسية.

مرصد الأزهر يعتمد على مصادر موثوقة لتحليل الظواهر المتطرفة

وتابعت أن التطرف أصبح ظاهرة عالمية لا ترتبط بدولة أو فئة عمرية أو منصة بعينها، مشيرة إلى أن مرصد الأزهر يعتمد على مصادر موثوقة لتحليل الظواهر المتطرفة، ويقدم محتواه بـ13 لغة، بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والصينية والعبرية والفارسية والتركية وعدد من اللغات الأفريقية.