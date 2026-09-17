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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يعلن عن 35 وظيفة بالإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات والخريجين

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته إلى 35 عضوًا للعمل بالإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات والخريجين؛ وذلك لسد العجز بالإدارة العامة لشئون الطلاب، والإدارة العامة لشئون الامتحانات، والإدارة العامة لشئون الخريجين، عن طريق الندب الداخلي؛ وفقًا لأحكام قرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨م.

وحدد الأزهر الشريف، مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين إلى الوظيفة وهي: 
- أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل عال، ومسكنًا به على وظائف هيئة التعليم، وأن يكون المتقدم قد سبق له العمل بإحدى لجان النظام والمراقبة للشهادات الأزهرية "كنترولات الشهادات الأزهرية" مع إحضار ما يدل على ذلك. 

شروط وظائف الأزهر

كما يشترط أن يكون المتقدمون من العاملين بمناطق القاهرة الكبرى: (القاهرة، الجيزة، القليوبية الأزهرية) وكذلك إجادة التعامل مع الحاسب الآلي. ·        

كما يشترط الحصول على تقرير تقويم الأداء بمرتبة (كفء) خلال العامين السابقين لتاريخ التقدم، وألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفي أو بالشرف والأمانة، وغير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية. ·        

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء أكثر من (١٠) أيام ولم يتم محوه، مع ضرورة اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة المعلن عنها.

وناشد الأزهر، الراغبين التقدم يدويًّا بطلب للإدارة العامة للشئون الوظيفية (قسم التنقلات)، على أن يتم استيفاء موافقة المنطقة وقطاع المعاهد الأزهرية مدونًا به رقم التليفون الشخصي، ومرفقًا به بيان حالة وظيفية تفصيلي، وصورة من بطاقة الرقم القومي، في موعد غايته (خمسة عشر يومًا) من تاريخ نشر الإعلان على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف؛ على أن يتم التواصل مع المتقدم من خلال رقم التليفون المحمول.

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