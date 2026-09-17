الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات

شهدت البلاد اليوم الخميس أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية، بالتزامن مع تغير مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على حالة الطقس، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدًا الجمعة 18 سبتمبر 2026، مع استمرار فرص الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الطقس غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن تغير مصادر الكتل الهوائية إلى شمالية غربية على السواحل الشمالية الغربية يسهم في انخفاض درجات الحرارة، إلى جانب إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق الداخلية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.



سحب ممطرة على السواحل الشمالية الغربية

تتزامن الأجواء الحالية مع استمرار ظهور السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وسط توقعات بتطورها مع تقدم الوقت.

ومن المتوقع أن يصاحب تطور هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق المتأثرة، بينما تستمر السحب العالية والمتوسطة غير المؤثرة على مناطق جنوب الصعيد.

وتأتي هذه التغيرات الجوية بالتزامن مع التحول التدريجي في مصادر الكتل الهوائية، وهو ما يفسر اختلاف الأجواء بين المناطق الشمالية والداخلية والجنوبية خلال الساعات الحالية.

الطقس غدا الجمعة 18 سبتمبر 2026

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الجمعة 18 سبتمبر 2026 انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب خلال الصباح الباكر.

وخلال ساعات النهار، يكون الطقس حارًا ورطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.

ويأتي انخفاض الحرارة المتوقع غدًا مقارنة بالأجواء الحالية التي تشهدها القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية، مع استمرار تأثير الرطوبة التي ترفع درجات الحرارة المحسوسة عن المعدلات المسجلة.



درجات الحرارة المتوقعة غدا

جاءت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة غدًا الجمعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة. الوجه البحري: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة.

العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة. السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة. شمال الصعيد: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة.

وتوضح هذه الدرجات وجود فارق ملحوظ بين شمال البلاد وجنوب الصعيد، إذ تستمر الأجواء شديدة الحرارة جنوبًا رغم الانخفاض المتوقع على أغلب المناطق.

شبورة مائية كثيفة صباح الجمعة

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا ظهور الشبورة المائية خلال الساعات المبكرة من الصباح.

وتتكون الشبورة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال ساعات الصباح الأولى.

فرص أمطار على السواحل وشمال الوجه البحري

وتشير توقعات الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق، مع وصول نسبة حدوثها إلى نحو 30%.

وتتركز فرص الأمطار على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما تظهر فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

وقد تصاحب هذه السحب فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10% تقريبًا.



رياح نشطة قد تثير الرمال والأتربة

وتشهد معظم أنحاء البلاد نشاطًا في حركة الرياح، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

وتعمل هذه الرياح على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء في بعض المناطق المكشوفة، لكنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

وتتزامن هذه الرياح مع تغير مصادر الكتل الهوائية، خصوصًا على السواحل الشمالية الغربية، وهو ما يدعم انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع الأمواج على عدد من الشواطئ

كما تشهد بعض المناطق الساحلية نشاطًا ملحوظًا للرياح، خاصة على شواطئ عدد من المحافظات والمدن الساحلية.

وتشمل المناطق المتأثرة:

الإسكندرية.

بلطيم.

جمصة.

دمياط.

بورسعيد.

العريش.

ويؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع أمواج البحر لتتراوح بين 1.5 و2.5 متر، وهو ما يستدعي الانتباه عند ممارسة الأنشطة البحرية أو التوجه إلى الشواطئ خلال فترات نشاط الرياح.

انخفاض الحرارة لا يعني انتهاء الأجواء الحارة

ورغم الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة غدًا الجمعة، فإن الأجواء لن تتحول بالكامل إلى طقس معتدل على جميع المناطق، إذ تستمر الأجواء الحارة والرطبة خلال النهار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تستمر درجات الحرارة شديدة الارتفاع على جنوب الصعيد، حيث تصل العظمى إلى 42 درجة والمحسوسة إلى 43 درجة.

وتظل الرطوبة أحد العوامل المؤثرة في الإحساس بدرجات الحرارة، لذلك قد يشعر المواطنون بأن الطقس أكثر حرارة من الرقم المسجل على مقاييس الحرارة.

خريطة الطقس بين الحرارة والأمطار والرياح

وتكشف خريطة الطقس غدا الجمعة 18 سبتمبر 2026 عن عدة ظواهر جوية متزامنة، تبدأ بالشبورة المائية في الصباح الباكر، مرورًا بفرص الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وصولًا إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

كما تستمر فرص ظهور السحب المنخفضة في عدد من المناطق، مع احتمالات ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، في حين تظل السحب العالية والمتوسطة غير المؤثرة موجودة على جنوب الصعيد.

ويُنصح المواطنين، خاصة قائدي السيارات، بتوخي الحذر أثناء فترات تكون الشبورة المائية، ومتابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أي تغيرات تطرأ على حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة.



أجواء متغيرة مع اقتراب نهاية الصيف

وتأتي هذه الحالة الجوية في ظل اقتراب نهاية فصل الصيف، حيث تبدأ مصادر الكتل الهوائية في التغير تدريجيًا، ما يؤدي إلى ظهور بعض المؤشرات المختلفة على حالة الطقس، مثل انخفاض درجات الحرارة وظهور فرص للأمطار على المناطق الشمالية.

وفي الوقت نفسه، تظل درجات الحرارة مرتفعة في المناطق الجنوبية، وهو ما يعكس التباين الواضح بين شمال البلاد وجنوبها.