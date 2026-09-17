الطقس اليوم الخميس.. ذروة الموجة الحارة وموعد انكسار الحرارة

تشهد البلاد اليوم، الخميس 17 سبتمبر 2026، ذروة ارتفاع درجات الحرارة، بالتزامن مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وعدد من المناطق الداخلية، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وفقا لما رصده “صباح البلد”.

وتتزامن هذه الأجواء مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة، قد تصاحبه إثارة للرمال والأتربة في بعض المناطق، بينما تبدأ مؤشرات التحسن التدريجي في الظهور على بعض المناطق مع دخول كتل هوائية شمالية غربية.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية خلال ساعات اليوم، مع وصول درجات الحرارة إلى ذروتها، خاصة خلال فترات الظهيرة التي تشهد أعلى معدلات الإحساس بالحرارة.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصًا خلال ساعات الذروة، مع الحرص على التواجد في الأماكن جيدة التهوية أو الظل قدر الإمكان

نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار

ومع ارتفاع درجات الحرارة، يفضل ارتداء الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، إلى جانب الاهتمام بتناول كميات مناسبة من المياه والسوائل على مدار اليوم، لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم نتيجة ارتفاع الحرارة.

كما يُنصح بتقليل المجهود البدني خلال ساعات الذروة، وتأجيل الأنشطة التي تحتاج إلى مجهود كبير إلى الفترات التي تنخفض خلالها درجات الحرارة.

وشددت الإرشادات على ضرورة عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات المغلقة، حتى لفترات قصيرة، إلى جانب تجنب ترك المواد والعبوات الحساسة للحرارة داخل السيارة.

نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة

ولا تقتصر الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على ارتفاع درجات الحرارة، إذ تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق الصحراء الغربية وشمال الصعيد، إلى جانب المناطق المكشوفة من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وتتطلب هذه الأجواء مزيدًا من الحذر من قائدي السيارات، خاصة في المناطق التي قد تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية، مع ضرورة الالتزام بالسرعات المناسبة وترك مسافات أمان كافية بين السيارات.

تحسن تدريجي وانخفاض الحرارة

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى بدء تحسن تدريجي في حالة الطقس بالمناطق الداخلية، ومنها جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد، مع دخول الكتلة الهوائية الشمالية الغربية بنهاية اليوم، الخميس.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انكسار الأجواء شديدة الحرارة وانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا، لتبدأ البلاد في استقبال أجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بذروة الموجة الحارة التي تشهدها اليوم.