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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دايما ناجح وأصيل.. مي عز الدين تهنئ محمد إمام بعيد ميلاده

مي عز الدين ومحمد إمام
مي عز الدين ومحمد إمام
سارة عبد الله

هنأت الفنانة مي عز الدين، الفنان محمد إمام بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت مي عز الدين عبر الاستوري: “كل سنة وانت طيب يا كينج ربنا يسعدك ويحفظك ودايما ناجح وأصيل”. 

وعلى الصعيد الفني، تستعد مي عز الدين لعودة جديدة إلى الدراما من خلال مسلسل “قبل وبعد”، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، بعد النجاح الذي حققته في أحدث أعمالها، وسط ترقب من جمهورها لخطوتها الفنية القادمة.

وحسم الدكتور أحمد تيمور الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن الأنباء المتداولة عن حمل زوجته الفنانة مي عز الدين، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال مجرد شائعات، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في أن يرزقهما الله بالأطفال في المستقبل.

وخلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أوضح أحمد تيمور أن الإنجاب رزق من الله، مؤكدًا أنه وزوجته يتمنيان تحقيق هذه الأمنية في الوقت المناسب. وقال: «بنقول لهم يا رب تدعولنا إن ده يحصل عاجلًا أم آجلًا إن شاء الله، بس هو مش موجود دلوقتي، والمال والبنون ده رزق»، في رسالة وضع بها حدًا للتكهنات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

انستجرام مي عز الدين محمد إمام

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