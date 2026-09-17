أسامة الأزهري يشارك في احتفال سفارة ماليزيا بالقاهرة باليوم الوطني ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين

شارك الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في احتفال سفارة ماليزيا بالقاهرة باليوم الوطني الماليزي، بناء على دعوة للوزير من السفارة.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله السيد داتو محمد تاريد؛ سفير ماليزيا لدى جمهورية مصر العربية، حيث رحب بوزير الأوقاف، معربا عن شكره وتقديره لمشاركته أبناء الشعب الماليزي بهذا الاحتفال.

وتقدم الوزير بالتهنئة إلى السفير الماليزي والشعب الماليزي بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وماليزيا، وما تتميز به من روابط وثيقة وتعاون ممتد، ولا سيما في المجالات الدينية والثقافية، مشيدًا بما يجمع الشعبين من أواصر المحبة والتواصل، ومعربًا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وتأتي مشاركة وزير الأوقاف في هذا الاحتفال تأكيدًا لحرص مصر على تعزيز علاقاتها مع ماليزيا، ومواصلة دعم أواصر التعاون والتواصل بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

ويأتي الاحتفال في السادس عشر من سبتمبر، الذي يوافق الذكرى الـ63 لتأسيس ماليزيا عام 1963م، فيما تحتفل ماليزيا في الحادي والثلاثين من أغسطس من كل عام بعيد الاستقلال، الذي تحل ذكراه الـ69 عام 2026م، تخليدًا لاستقلال اتحاد مالايا عام 1957م.