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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف ترشح 55 إماما وواعظة وإداريا لمنحتي الماجستير والدكتوراه المجانيتين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

أعلنت وزارة الأوقاف ترشيح ٥٥ إمامًا وواعظة وإداريًا للالتحاق بمنحتي الماجستير والدكتوراه المجانيتين للعام الدراسي ٢٠٢٦–٢٠٢٧م، في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة جميع العاملين بها، وتشجيع الالتحاق بالدراسات العليا، ودعم مسارات البحث العلمي والتأهيل الأكاديمي.

ترشيح 55 إمامًا وواعظة وإداريًا للالتحاق بمنحتي الماجستير والدكتوراه المجانيتين

وتأتي هذه المنح في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالاستثمار في العنصر البشري، وتطوير القدرات العلمية والمهنية للعاملين بها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز المعرفة المتخصصة، ودعم منظومة العمل الدعوي والإداري.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه سيتم استبعاد من لم تنطبق عليه الشروط المعلن عنها في أي مرحلة من مراحل المنحة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.

وحددت الأوقاف الأوراق المطلوبة وهي الآتي:

أولًا: منحة الماجستير والدكتوراه المجانية:

١- أصل المؤهل.

٢- أصل شهادة الميلاد.

٣- عدد (٦ ) صور شخصية.

٤- صورة بطاقة الرقم القومي.

٥- إقرار يفيد عدم الالتحاق بأي مرحلة من مراحل الدراسات العليا.

ثانياً: منحة الدكتوراه (٥٠%)

١- شهادة الماجستير.

٢- شهادة تمهيدي الماجستير.

٣- شهادة الدبلوم.

٤- شهادة المؤهل ( الليسانس / البكالوريوس).

٥- صورة بطاقة الرقم القومي+ عدد (٦ ) صور شخصية

واختتمت الوزارة بأن تسليم الملف إلى المعهد العالي للدراسات الإسلامية، في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ نشر الإعلان، ومن لم يقدم الملف المطلوب في هذا الموعد المحدد لا يحق له الالتحاق بمنحة الماجستير والدكتوراه المجانية لهذا العام.

ترشيح 55 إمامًا وواعظة وإداريًا للالتحاق بمنحتي الماجستير والدكتوراه المجانيتين وزارة الأوقاف الأوقاف

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