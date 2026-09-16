المكتب الإعلامي بغزة: ندعو إلى إدخال مساكن مؤقتة بشكل عاجل للقطاع

طالب المكتب الإعلامي في قطاع غزة الجهات الدولية الى العمل الفوري لإدخال مساكن مؤقتة بشكل عاجل لقطاع غزة، وذلك لإنقاذ مئات الآلاف من العائلات النازحة التي تواجه أزمة إيواء حادة وخطر الكوارث الإنسانية والصحية المتفاقمة.

وأضاف المكتب الإعلامي بغزة، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن هناك المئات من المنازل والبنايات في القطاع آيلة للسقوط في أي لحظة، داعيا المنظمات الأممية ودول العالم إلى التحرك الفوري لرفع الحصار الظالم، والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية ومستلزمات الإيواء دون قيود.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت مساء اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني كان يؤوى نازحين في مدينة غزة فجر اليوم إلى 21 شهيدا و14 مصابا.