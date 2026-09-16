غزة بين الحرب والتهدئة .. مصر تقود تحركات لوقف العدوان ورفض التهجير | فيديو

في ظل استمرار تداعيات الحرب على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية، تتواصل التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ورفض أي محاولات للتهجير، وفتح الطريق أمام معالجة شاملة للأزمة الفلسطينية.

وفي قلب هذه التحركات، تبرز مصر باعتبارها طرفًا محوريًا في جهود التهدئة والمصالحة الفلسطينية، إلى جانب تحركاتها الإقليمية والدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وتتزامن الجهود السياسية مع تحذيرات متزايدة بشأن الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، في ظل تضرر أعداد كبيرة من المنازل والمنشآت وتهديد بعضها بالانهيار، بما يزيد الحاجة إلى توفير المأوى والمساعدات الإنسانية بصورة عاجلة.

وفي المقابل، تؤكد الأمم المتحدة أن تحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط يظل مرتبطًا بالتوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك حل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني وضم الأراضي الفلسطينية.

الهباش: القاهرة ترفض التهجير وتواصل جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن مصر دولة محورية في المنطقة والمجموعة العربية والإقليم، وتعد من أكبر وأكثر الدول دعمًا واحتضانًا للقضية الفلسطينية، التي تتعامل معها باعتبارها قضية أمن قومي مصري.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التواصل والتنسيق مع مصر يأتيان في رأس أولويات القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، الذي يحرص على التشاور والتنسيق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين، لتحقيق مزيد من الزخم والتقدم للقضية الفلسطينية على المستويات العربية والإسلامية والدولية.

وأشار إلى أن مصر تتولى جزءًا أو الجزء الأكبر والأهم من جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام، لافتًا إلى دورها في استضافة مؤتمر شرم الشيخ الذي أسفر عن وقف الأعمال الحربية الإسرائيلية، ولو نسبيًا، في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق تهدئة، قال إن إسرائيل لم تحترمه.

وأكد الهباش أن التنسيق مع مصر يمثل ركيزة من ركائز السياسة الرسمية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس، موضحًا أن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى القاهرة تأتي في سياق تشاوري وأخوي لتحقيق أكبر مستوى من التنسيق والتواؤم بين الموقفين الفلسطيني والمصري، وبالتالي المواقف العربية.

وقال إن موقف مصر واضح من التهجير والعدوان الإسرائيلي، لافتًا، إلى أن إسرائيل هي التي تفشل أو تعمل على إفشال الجهود الرامية إلى وقف العدوان ومنع التهجير.

وأوضح أن الخطوة المطلوبة حاليًا تتمثل في تكثيف الجهود على الساحة الدولية، وبصفة خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها صاحبة الرعاية والموقف الأهم في جهود وقف العدوان، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب هو صاحب الرؤية والخطة التي تحمل اسمه، والتي أصبحت جزءًا من قرار مجلس الأمن 2803 الخاص بقطاع غزة.

وأضاف أن المطلوب هو تكثيف التحرك والاتصال مع الجانب الأمريكي للعمل على إلزام إسرائيل باحترام الاتفاق ووقف إطلاق النار، والالتزام بالشروط والمحددات التي تضمنها قرار مجلس الأمن، الذي منح مجلس السلام ولجنة الإدارة عامين فقط كمرحلة انتقالية في قطاع غزة، تؤول الأمور بعدها إلى ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين.

اتفاق شرم الشيخ

وأكد الهباش أنه بعد ما يقارب 9 أشهر أو أكثر من اتفاق شرم الشيخ، لم تحقق إسرائيل أدنى مستوى من الالتزام بالاتفاق أو بقرار مجلس الأمن، مشددًا على أن التحرك المطلوب مع الجانب الأمريكي هو إلزام إسرائيل باحترام الإرادة الدولية وقرار مجلس الأمن والاتفاق الذي أُبرم وأُعلن عنه في شرم الشيخ.





جوتيريش: السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حل الدولتين



أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب وقف ضم الضفة الغربية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال جوتيريش:" نشهد في الضفة الغربية ضما تدريجيا وانتهاكات يرتكبها المستوطنون بدعم من قوات الأمن".

وأضاف جوتيريش: “يجب وضع حد للاستيطان في الضفة الغربية ووقف مساعي التطهير العرقي”.

وتابع جوتيريش: “السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حل الدولتين، ولا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية”.

وأكمل جوتيريش: يجب تنفيذ خطة السلام في غزة بشكل كامل، و يجب ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود".

وتابع جوتيريش:" إسرائيل لا تقبل تنفيذ خطة السلام بصيغتها الحالية".

داخلية غزة تحذر من خطر انهيار مئات المنازل والمباني في القطاع



حذرت وزارة الداخلية في غزة من أن مئات المنازل والمباني في القطاع باتت آيلة للسقوط، مشيرة إلى أنها معرضة للانهيار في أية لحظة، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالمنشآت السكنية.

ودعت الوزارة الجهات الدولية والوسطاء إلى التحرك الفوري والعاجل لإدخال مساكن مؤقتة إلى قطاع غزة، بهدف توفير مأوى آمن للسكان الذين يواجهون مخاطر انهيار منازلهم.

تهدد سلامة السكان

وأكدت أن الحاجة إلى المساكن المؤقتة باتت ملحة، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد سلامة السكان جراء تضرر أعداد كبيرة من المباني والمنشآت السكنية.