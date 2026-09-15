مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: نقف إلى جانب السعودية في الدفاع عن أمنها وعلى المجتمع الدولي منع تسليح الحوثيين

حذر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، من استمرار سياسة احتواء جماعة الحوثيين، مؤكدًا أن بلاده سبق أن حذرت من تداعيات هذه السياسة، وأن «وقت التحذير انتهى».

وقال السعدي إن اليمن يدافع عن مصلحة دولية مشتركة، مشيرًا إلى أن الحوثيين يحاولون فرض وقائع جديدة بالقوة، إلا أن التطورات الأخيرة لن تغير مسار المعركة أو تفرض واقعًا جديدًا.

وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية تعمل على إعادة تنظيم صفوفها واستعادة المبادرة، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل جهودها لحماية الممرات المائية، وفي مقدمتها باب المندب، الذي وصفه بأنه جزء أساسي من الاقتصاد العالمي وممر دولي تعتمد عليه مصالح دول العالم.

وتابع: «لا نطالب العالم بالدفاع عن اليمنيين، بل بالدفاع عن مصالحه»، متسائلًا عما إذا كان المجتمع الدولي سيسمح بأن تصبح بوابة باب المندب مهددة، في ظل مساعي الحوثيين لتحويل ممرات الطاقة إلى أدوات ضغط.

وأكد السعدي وقوف بلاده إلى جانب السعودية وحقها في الدفاع عن أمنها وأراضيها، مطالبًا بإقامة «منظومة ردع دولية» تحول دون استمرار تهديد الحوثيين للملاحة الدولية.