رغم الاعتزال ميسي موجود.. تغييرات بالجملة في قائمة الأرجنتين استعدادا للمرحلة الجديدة

يستعد منتخب الأرجنتين لبدء مرحلة جديدة تحت قيادة المدير الفني ليونيل سكالوني، بعد نهاية مشوار ليونيل ميسي مع «التانجو» عقب بطولة كأس العالم 2026.

وتتجه الأنظار إلى قائمة المنتخب الأرجنتيني خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، وسط توجه واضح من سكالوني لمنح الفرصة لعدد من العناصر الشابة، تمهيدًا لبناء جيل جديد للمنتخب خلال السنوات المقبلة.

ويأتي فرانكو ماستانتونو وجيانلوكا بريستياني ضمن أبرز الأسماء الشابة المنتظر أن تحصل على دور أكبر مع المنتخب، إلى جانب المدافع رومان فيجا، الذي دخل حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.

كما تبرز أسماء جديدة ضمن خيارات سكالوني، في ظل سعيه لتوسيع قاعدة الاختيارات وإعداد المنتخب للمرحلة المقبلة، خاصة بعد اعتزال ميسي دوليًا وانتهاء حقبة شهدت تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2024.

وفي المقابل، يستمر غياب باولو ديبالا عن حسابات المنتخب، رغم تألقه مع روما خلال الفترة الأخيرة. وكان سكالوني قد استبعد اللاعب من قائمة كأس العالم 2026، موضحًا أن ظهور لاعبين آخرين وتطورهم في مركزه كان من أسباب القرار.

وكانت الأرجنتين قد بدأت بالفعل مرحلة ما بعد ميسي، حيث تستعد لخوض سلسلة من المباريات الودية خلال فترة التوقف المقبلة، من بينها مواجهة بوليفيا يوم 30 سبتمبر، ثم بوركينا فاسو يوم 3 أكتوبر وبنين يوم 6 أكتوبر.

وتسعى كتيبة سكالوني خلال المرحلة المقبلة إلى منح الفرصة للجيل الجديد، مع الحفاظ على عدد من العناصر الأساسية، من أجل بناء منتخب قادر على المنافسة في الاستحقاقات القادمة.