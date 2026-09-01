مدير الكرة بأبوقير للأسمدة: استحقينا نتيجة إيجابية أمام الأهلي.. وبدأنا الدوري أمام أقوى 3 أندية في أفريقيا

أكد أحمد نبيل، مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة، رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام الأهلي بهدفين دون رد، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مباراة قوية وكان يستحق الخروج بنتيجة إيجابية لولا سوء التوفيق.

وقال أحمد نبيل، في تصريحات لبرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة الشمس الزرقاء، إن أبو قير للأسمدة واجه ظروفًا صعبة للغاية في بداية مشواره ببطولة الدوري، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهته لأقوى ثلاثة أندية في أفريقيا، وهي بيراميدز والأهلي والزمالك.

وأوضح مدير الكرة أن مواجهة هذه الأندية في بداية المسابقة تمثل تحديًا كبيرًا للفريق، لكنه شدد في الوقت نفسه على ثقته في قدرة أبو قير للأسمدة على التطور وتحسين نتائجه خلال المباريات المقبلة.

وأضاف: «أنا راضي عن أداء الفريق أمام الأهلي، وكنا نستحق نتيجة إيجابية لولا سوء التوفيق، وأثق أن الفريق سيتطور في المباريات المقبلة».

وأشار أحمد نبيل إلى أن أحد أهم ما يميز أبو قير للأسمدة هو قدرته على التطور المستمر، مؤكدًا أن الفريق سيظهر بصورة أفضل مع مرور مباريات الدوري واكتساب اللاعبين المزيد من الخبرات.

وتطرق مدير الكرة إلى موقف الجهاز الفني، مؤكدًا أن قرار استمرار الجهاز أو رحيله يعود إلى إدارة النادي، باعتبارها صاحبة القرار النهائي بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

واختتم أحمد نبيل حديثه بالتأكيد على أن أبو قير للأسمدة يسعى للاستفادة من المواجهات الصعبة التي خاضها في بداية الموسم، والعمل على تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة من منافسات الدوري.