زيزو بعد الفوز على أبو قير: ماتشات الدوري كلها صعبة والأهم الفوز والصدارة ونظافة الشباك

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث هو الأهم للفريق خلال منافسات الدوري المصري، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على نظافة الشباك.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة: «ماتشات الدوري كلها صعبة، الحمد لله إننا قدرنا نكسب بكلين شيت، ودي حاجة مهمة إننا نحافظ على مرمانا ونقدر نسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف، أهم حاجة الفوز وتتصدر الدوري، ده المهم النهاردة».

وحقق الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للأهلي في الدقيقة 16، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت يسار المرمى، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليؤمن الأهلي حصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما اهتزت شباكه 3 مرات.