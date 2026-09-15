بعد ثنائية أبو قير.. زيزو عن مواجهة الزمالك: مهمة وصعبة ولها حسابات خاصة

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الزمالك المقبلة، مشيرًا إلى أن المواجهة ستكون صعبة وتحتاج إلى تركيز واستعداد جيد.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة: «ماتش الزمالك مهم وصعب، له ترتيب وتركيز، عندنا توقف دولي، اللاعيبة اللي هتروح المنتخب ربنا يوفقها واللاعيبة اللي هتقعد تجهز نفسها، وبعدها نبقى نجهز للماتش وإن شاء الله خير».

وحقق الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة فوزًا مثيرًا على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة 16، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، ليؤمن الفريق الأحمر انتصاره ويحصد 3 نقاط جديدة في مشواره بالدوري.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.