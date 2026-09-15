زيزو: الأهم الفوز والحفاظ على صدارة الدوري.. ومباريات المسابقة كلها صعبة

أكد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز تتسم بالصعوبة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الفوز والحفاظ على نظافة شباك الفريق.

وقال زيزو عقب مباراة الأهلي: «ماتشات الدوري كلها صعبة، والحمد لله إننا قدرنا نكسب ونخرج بكلين شيت، ودي حاجة مهمة إننا نحافظ على مرمانا ونقدر نسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف».

وأضاف: «أهم حاجة بالنسبة لنا هي الفوز، وإننا نتصدر الدوري، وده كان المهم النهاردة».

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري، من أجل الحفاظ على صدارة جدول الترتيب والمنافسة بقوة على لقب المسابقة.