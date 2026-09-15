بجدية وحماس.. محمد صلاح يتألق في تدريبات طرابزون استعدادًا لقمة جالاتا سراي

واصل الدولي المصري محمد صلاح تدريباته مع فريق طرابزون سبور، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام جالاتا سراي في بطولة الدوري التركي.

ويستعد طرابزون سبور لاستضافة جالاتا سراي يوم السبت 19 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق للعودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة أمام كونيا سبور بهدف دون رد في الجولة الماضية.

وشارك محمد صلاح في التدريبات الجماعية لفريقه، ضمن التحضيرات للمباراة، بعدما ظهر بقميص طرابزون سبور خلال مواجهة كونيا سبور الأخيرة، والتي لم يتمكن خلالها من التسجيل.

وكان طرابزون سبور قد بدأ استعداداته لمواجهة جالاتا سراي تحت قيادة المدير الفني حسين تشيمشير، حيث خضع اللاعبون الذين شاركوا أمام كونيا سبور لتدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات بالكرة وتمارين في مساحات ضيقة.

وتقام مباراة طرابزون سبور وجالاتا سراي في الثامنة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وسط ترقب كبير لمشاركة محمد صلاح، الذي يأمل في الظهور بصورة قوية ومساعدة فريقه على تحقيق الفوز أمام أحد أبرز منافسيه في الدوري التركي.