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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحبة لا تسقط أبدًا.. البابا تواضروس يوثق زيارته لدير البتول بملوي في المنيا

البابا تواضروس يزور ملوي
البابا تواضروس يزور ملوي
ايمن رياض

حرص البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على ترك كلمة تذكارية خلال زيارته إلى دير البتول للراهبات بقرية دير أبوحنس، التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حيث كتب بخط يده: «المحبة لا تسقط أبدًا»، واختتمها بتوقيعه في جو من الفرحة ابتهاجًا بزيارته .

وجاءت كلمات البابا تواضروس في ختام زيارته للدير، لتجسد قيمة المحبة التي تحملها الزيارة، وسط أجواء احتفالية وترحيب واسع من أبناء القرية والإيبارشية.

وكان عدد من الأطفال بملابس الشمامسة البيضاء اصطفوا في شوارع قرية دير أبوحنس، رافعين أعلام مصر، وسط هتافات «نورتنا يا بابا.. دير أبو حنس بتحييك»، ترحيبًا بوصول البابا تواضروس الثاني.

وشهدت شوارع القرية حضورًا لافتًا من الأهالي والأطفال الذين تجمعوا على جانبي الطريق لاستقبال البابا والترحيب بزيارته، وسط أجواء من الفرحة والاحتفال.

ووصل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى دير البتول للراهبات بدير أبو حنس، الذي يرأسه نيافة الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس ديري «آفا فيني» المتوحد للرهبان و«البتول» للراهبات.

وتُعد زيارة البابا تواضروس الثاني إلى إيبارشية ملوي هي الثانية لقداسته، بعد زيارته الأولى عام 2015، وتحظى الزيارة باهتمام كبير من أبناء الإيبارشية.

وتتزامن الزيارة مع احتفالات إيبارشية ملوي باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على تأسيسها في صورتها الحديثة عام 1976، إلى جانب الاستعداد لاحتفالية كبرى تتضمن زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، وتدشين مبنى المطرانية، والاحتفال باليوبيل الذهبي للإيبارشية. 

المنيا البابا تواضروس ملوي دير المحبة

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