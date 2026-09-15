مطار سفنكس يشهد تحليق 9 طائرات مشاركة في رالي Fly In Egypt فوق أهرامات الجيزة

شهد مطار سفنكس الدولي، صباح يوم الجمعة، انطلاق رحلة جوية خاصة لعدد ٩ طائرات مشاركة في فعاليات رالي «Fly In Egypt 2026»، للتحليق فوق منطقة أهرامات الجيزة وسقارة، في تجربة تجمع بين شغف الطيران والتعرف على واحدة من أهم المعالم الحضارية في العالم.

وانطلقت الطائرات من مطار سفنكس الدولي ضمن البرنامج الخاص للرالي، قبل العودة مرة أخرى إلى المطار، وسط تنسيق كامل بين مختلف الجهات العاملة بالمطار، بما يضمن انسيابية الحركة الجوية وتوفير التسهيلات اللازمة للمشاركين.

وتأتي استضافة مطار سفنكس لهذه الفعالية في إطار دعم الشركة المصرية للمطارات للأنشطة الجوية والرياضية، وتعزيز دور المطارات المصرية في دعم السياحة الجوية وربط تجارب الطيران بالمقاصد السياحية والحضارية التي تتمتع بها مصر.

وأكد الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن استضافة مثل هذه الفعاليات تعكس ما تتمتع به المطارات المصرية من إمكانات وقدرة على استضافة وتنظيم الفعاليات الجوية الدولية، كما تسهم في تقديم المقاصد المصرية للمشاركين من مختلف دول العالم من منظور مختلف يجمع بين الطيران والسياحة والاستكشاف.

ويقام رالي «Fly In Egypt 2026» الذي تنظمه شركة «الفرعون الطائر» (The Flying Pharaoh)، خلال الفترة من ٦ إلى ١٦ سبتمبر الجاري، بمشاركة طائرات وطيارين من عدة دول.

وكان المشاركون قد وصلوا إلى مطار سفنكس قادمين من مطار العلمين الدولي، ضمن برنامج الرالي الذي يشمل عددا من المطارات والمقاصد السياحية المصرية، على أن تستكمل الرحلة مسارها من سفنكس إلى الأقصر ثم الغردقة، قبل العودة مرة أخرى إلى سفنكس في ختام الجولة.

وتؤكد الشركة المصرية للمطارات من خلال استضافة هذه الفعاليات حرصها على دعم تنوع أنماط الحركة الجوية، وتعزيز دور شبكة المطارات المصرية في خدمة السياحة الرياضية والجوية والترويج للمقاصد المصرية عالميا