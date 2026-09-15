فصل طالب 10 أيام بعد اقتحام أهله لمدرسة بالشروق واعتداءهم على المعلمين|تفاصيل

أصدرت مدرسة الأبطال الرسمية التابعة لإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة ، بيانا عاجلا ، أكدت خلاله أنه وبناءً على ما شهدته المدرسة أمس من واقعة تعدي بعض أولياء أمور أحد طلاب الصف الأول الإعدادي على أعضاء هيئة التدريس واقتحام المدرسة دون وجه حق ، ومخالفة النظام والقواعد المنظمة للعمل داخل المدرسة ، فقد قررت إدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات التالية:

منع أولياء أمور الطالب من دخول المدرسة وإدراج أسمائهم بدفتر أمن المدرسة.

فصل الطالب لمدة عشرة أيام طبقًا للقرار الوزاري رقم ١٥٠ بشأن لائحة الانضباط المدرسي.

وأكدت إدارة المدرسة أنها لن تتهاون ، ولن تسمح بأي صورة من صور التعدي على الحرم المدرسي أو على أي عضو من أعضاء هيئة التدريس أو أحد العاملين بالمدرسة ، وقالت إدارة المدرسة في بيانها : جارٍ حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا الكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.



كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري

رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا ، وأعلنت ما يلي :