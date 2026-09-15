قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء
فليك: حلمي دوري أبطال أوروبا.. وبرشلونة يدعم لامين يامال
عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل محمد بن سلمان في مطار القاهرة
القومي للإعاقة يشارك في أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف
بريطانيا تدعو إلى وقف فظائع السودان ومحاسبة المسئولين عنها
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار.. وتخفيض أسعار 12 سلعة
بالفيديو كونفرانس.. وزير الكهرباء يتابع تطوير مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بالضبعة
وزير التعليم يكلف قيادات الوزارة والمديريات بالتواجد المستمر بالمدارس بكافة المحافظات لضبط سير العملية التعليمية
لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وIntel
التضامن: 3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية والأول بـ 480 ألف جنيه
تم إعدامهم..الداخلية تكشف حقيقة عدم معاقبة متهمين بالاعتداء على فتاة بقنا
800 شركة مؤسسة.. السعودية الثانية بين الدول المستثمرة في مصر بـ 34 مليار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يكلف قيادات الوزارة والمديريات بالتواجد المستمر بالمدارس بكافة المحافظات لضبط سير العملية التعليمية

انتظام الدراسة في المدارس
انتظام الدراسة في المدارس
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات توجيهات وتعليمات رسمية لقيادات الوزارة والمديريات والادارات التعليمية ، بالمتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد

وفي هذا الإطار ، واصلت قيادات التربية والتعليم من ديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية المتابعة الميدانية للمدارس بمختلف محافظات الجمهورية؛ بهدف متابعة انتظام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ والوقوف على سير العملية التعليمية داخل المدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، يأتي تكثيف المرور الميداني على المدارس، بهدف متابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين، وسير الحصص الدراسية وفق الجداول المعلنة، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلاب، وانتظام العمل داخل الفصول، ومتابعة الكثافات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما تتابع قيادات التعليم تطبيق القرارات والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، ورصد أية تحديات أو معوقات قد تواجه المدارس على أرض الواقع، والعمل على سرعة التعامل معها وتذليلها بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية المختصة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محمد عبد اللطيف على أهمية التواصل المباشر مع مديري المدارس والمعلمين، والاستماع إلى أية ملاحظات تتعلق بسير العملية التعليمية

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان الانضباط وتحقيق عام دراسي منتظم ومستقر.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم الوزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

صورة أرشيفية

قبل انتخابات نوفمبر.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض السماح بتطبيق قيود ترامب على التصويت بالبريد

ترشيحاتنا

جامعة الدول العربية

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإرهابية على المدن السعودية

المتهم

سحر وشعوذة.. القبض على دجال كرموز

السيطرة على حريق هائل بحوشين للمواشي في البداري بأسيوط دون خسائر بشرية

السيطرة على حريق بحوشين للمواشي في البداري بأسيوط دون خسائر بشرية

بالصور

بملابس ملفتة.. ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد