وزير التعليم يكلف قيادات الوزارة والمديريات بالتواجد المستمر بالمدارس بكافة المحافظات لضبط سير العملية التعليمية

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات توجيهات وتعليمات رسمية لقيادات الوزارة والمديريات والادارات التعليمية ، بالمتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد

وفي هذا الإطار ، واصلت قيادات التربية والتعليم من ديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية المتابعة الميدانية للمدارس بمختلف محافظات الجمهورية؛ بهدف متابعة انتظام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ والوقوف على سير العملية التعليمية داخل المدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، يأتي تكثيف المرور الميداني على المدارس، بهدف متابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين، وسير الحصص الدراسية وفق الجداول المعلنة، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلاب، وانتظام العمل داخل الفصول، ومتابعة الكثافات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما تتابع قيادات التعليم تطبيق القرارات والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، ورصد أية تحديات أو معوقات قد تواجه المدارس على أرض الواقع، والعمل على سرعة التعامل معها وتذليلها بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية المختصة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محمد عبد اللطيف على أهمية التواصل المباشر مع مديري المدارس والمعلمين، والاستماع إلى أية ملاحظات تتعلق بسير العملية التعليمية

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان الانضباط وتحقيق عام دراسي منتظم ومستقر.