تنسيق بين كابينة القيادة وبرج المراقبة.. الملاحة الجوية ونادي المراقبين يستقبلون طياري «إير كايرو»

استقبلت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بالتعاون مع نادي ضباط المراقبة الجوية المصري، وفداً من طياري شركة "إير كايرو" (Air Cairo) في ورشة عمل تعريفية متميزة للتعرف عن قرب على طبيعة العمل داخل المواقع التشغيلية للمراقبة الجوية، يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لضمان أعلى معدلات السلامة الجوية بالمجال الجوي المصري.

وشهدت الفعالية حضوراً بارزاً من قيادات ومسئولي الشركة والنادي، تقدمهم الكابتن إيهاب محيي الدين عزمي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والكابتن محمد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، والكابتن محمود أبو غزالة، رئيس قطاع الأمانة الفنية، والكابتن محمد عبد الفتاح، مدير عام مراقبة المنطقة.

دعم كامل لرفع كفاءة العنصر البشري

خلال استقباله لطياري "إير كايرو"، شدد الكابتن إيهاب محيي الدين عزمي على أهمية فتح آفاق التعاون المستمر مع الشركة وجميع شركات الطيران المصرية.

وأكد عزمي على الدعم الكامل من قيادة الشركة لمثل هذه الفعاليات والزيارات الميدانية، لما لها من أثر مباشر في رفع كفاءة العنصر البشري وتعميق الفهم المتبادل بين طاقم كابينة القيادة ووحدات المراقبة الجوية المختلفة.

عروض تعريفية وإدارة الأزمات

وتضمنت ورشة العمل تقديم مجموعة من العروض التقديمية التي سلطت الضوء على طبيعة عمل وحدات المراقبة الجوية وحدود مسئوليات كل منها.

كما تم استعراض قصص نجاح الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، لا سيما قدرتها على إدارة الحركة الجوية بكفاءة عالية وتجاوز الأزمات والتحديات الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

جولات ميدانية بمطار القاهرة ومركز الملاحة

واختتمت فعاليات الورشة بجولة تفقدية شملت زيارة وحدتي البرج والاقتراب بمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى مركز القاهرة للملاحة الجوية، حيث اطلع الطيارون على آلية إدارة حركة الطائرات في بيئة العمل الفعلية.

تأتي هذه الخطوة كمبادرة هامة لتعزيز أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين شركاء المنظومة في سماء مصر، بما يضمن انسيابية وسلامة الملاحة الجوية.