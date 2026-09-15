كيف نجحت الدولة في رقمنة الخدمات وتوفيرها خارج مواعيد العمل الرسمية؟

كشف الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، أن الدولة المصرية حريصة على الاهتمام بالأمن السيبراني لمنع حدوث اختراقات ومعالجة أي أمر قد يؤدي إلى تجاوزات.



وأضاف أبو علي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن التطور الحادث حاليا يهدف إلى ميكنة الخدمات من خلال تقليل تدخل العنصر البشري.

ولفت إلى أن معدلات الخطأ في تقديم الخدمات اختفت منذ التوجه إلى رقمنة الخدمات، مثل خدمات الأحوال المدنية والسجل المدني التي كانت مرتبطة بمواعيد العمل الرسمية.

واستطرد أنه بات اليوم يمكن الحصول على الخدمة في أي وقت من الماكينات الموجودة في المولات، وذلك في إطار توجه الدولة لتقديم خدمات بشكل ميسر للمواطنين.

