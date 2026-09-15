وزير النقل: تحسين مستوى الخدمة في السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونوريل

وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير بضرورة مواصلة العمل على تحسين مستوى الخدمة لأقصى حد في السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونوريل، باعتبار أن الارتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق رضا الركاب يمثلان أولوية رئيسية وذلك خلال ترؤسه، اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، حيث تمت المصادقة على نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) وقائمة المركز المالي المنتهي في 31/12/2025، وذلك في إطار متابعة أداء الشركة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لمختلف قطاعات منظومة النقل.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام الكبير بالعاملين وخلق بيئة عمل مناسبة لهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح الشركة، وكذا الاهتمام بجودة المنتجات التي يتم إنتاجها داخل الشركة، والعمل على استمرار زيادة الإيرادات، بالإضافة إلى العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميزا في كافة القطارات والمحطات بما ينعكس إيجابيا على الخدمة المقدمة ويواكب التطور الكبير في كافة عناصر منظومة السكك الحديدية.

وأشار إلى ضرورة القيام بأعمال النظافة في المحطات والقطارات والورش على مدار الساعة، وتكثيف مرور عمال النظافة خلال الرحلة، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة داخل القطارات طوال فترة التشغيل، وعدم الاكتفاء بأعمال النظافة قبل بدء الرحلات أو عقب انتهائها.

ولفت إلى أهمية أن يكون التعامل لكل طوائف التشغيل المتعاملة مع الركاب وفقا للقانون والاحترام التام للراكب، حيث إن الهدف الأساسي هو خدمة الركاب وتقديم خدمة مميزة لهم، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والانضباط التام في أداء المهام الموكلة لكل فرد بما يضمن نجاح المنظومة، منوها إلى أن أعمال النظافة والتأمين والخدمات المقدمة للركاب تعد جزءا أساسيا من منظومة التطوير الشامل التي تشهدها وسائل النقل الجماعي.

شدد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الشركة والهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى، والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، بما يتناسب مع حجم التطوير والاستثمارات التي تم ضخها في منظومة النقل خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير على ضرورة الحفاظ على المعدات والمنشآت ورفع كفاءة العمالة الفنية والإدارية، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة بالشركة، مع الاستمرار في تطوير المنتجات التي يتم تصنيعها محليا، بما يسهم في دعم الشركة وزيادة مواردها وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية.

وخلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية، استعرض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة حاتم إبراهيم جهود الشركة في أعمال النظافة في المحطات والقطارات والورش والخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق ومونوريل شرق النيل، بالإضافة إلى تأمين مواقع العمل المختلفة من خلال الأمن الإداري، فضلا عن جهود الشركة في تقديم الخدمات المختلفة بما يحقق أعلى مستويات الجودة للمترددين على مرافق النقل، وبصفة خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة وتيسير حصولهم على الخدمات.

واستعرض جهود الشركة في التصنيع المحلي من خلال وحدة انتاج المنظفات وتصنيع الأثاث والملابس الخاصة بالعمال، وكذلك جهود الشركة في الاعتماد على كوادرها الفنية لإصلاح المعدات والسيارات والمغاسل، والتوسع في إنشاء المخازن بالشركة، بما يدعم توجه الشركة نحو تعظيم الاستفادة من إمكاناتها ومواردها الذاتية ورفع كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على الخدمات والمستلزمات الخارجية.