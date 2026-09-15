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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

باستثمارات 141 مليون جنيه.. افتتاح محطتي رفع صرف صحي ضمن حياة كريمة في الشهداء بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 افتتح اليوم، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية وسط فرحة وزغاريد الأهالي، عدداً من مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمركز ومدينة الشهداء ، شملت الافتتاحات مشروعات (محطتي رفع صرف صحي دنشواي وكفر دنشواي باستثمارات 141 مليون جنيه لخدمة ما يقرب من 13ألف نسمة، والتي ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات الحياة المعيشية والخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، محمد الزرقانى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء  ، ممثلي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحات التذكارية لمشروعات الصرف الصحي الجديدة واطلق إشارة التشغيل الفعلي ، واستمع إلى شرح تفصيلي على حدة حول المكونات الفنية والهندسية بكل مشروع ومنها محطة رفع صرف صحى دنشواي باستثمارات 65 مليون جنيه لخدمة 5 ألاف و300 نسمة ، وإستمع إلي شرح تفصيلي من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع والذي يضم محطة رفع ، شبكات إنحدار ، خطوط طرد ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية وشبكات الإنحدار بطول 19الف و700م وخطوط الطرد بطول 972م، وعمل 730 وصلة منزلية بنسبة 100 % وتم دخول الخدمة بشكل كامل للأهالي ، ويضم مشروع صرف صحي كفر دنشواي محطة رفع ، شبكات إنحدار ، خطوط طرد ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية وشبكات الإنحدار بطول 15الف و150 م وخطوط الطرد بطول 3ألاف و833 م ،و 408 وصلة منزلية بنسبة 100 % ،  بتكلفة تقديرية 76 مليون جنيه لخدمة 7ألاف    و400 مواطن لتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية أنه يولى اهتماما كبيراً بمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة، مشيداً بحجم الإنجازات التي تنفذها الدولة بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تعد نقلة نوعية لإحداث تنمية مستدامة بشتى القطاعات الخدمية والتنموية والنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة لأهالينا بقري الريف.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية الصرف الصحي دنشواي

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