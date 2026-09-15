نتيجة تنسيق الجامعات 2026 لطلاب الدبلومات الفنية

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2026 خلال الساعات المقبلة لمعرفة الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم إليها والحدود الدنيا للقبول بمختلف التخصصات.

وتتجه الأنظار أيضا إلى مؤشرات التنسيق هذا العام وما إذا كانت ستشهد ارتفاعا عن العام الماضي أو تستقر عند المستويات نفسها أو تنخفض بشكل طفيف.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أغلقت موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية في تمام الساعة 5 مساء الأحد الماضي.

ويعمل مكتب تنسيق القبول بالجامعات حاليا على فرز رغبات الطلاب وتوزيعهم على الكليات والمعاهد وفقا للقواعد المنظمة والحدود الدنيا وأعداد الأماكن المتاحة.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2026

ومن المتوقع إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2026 عبر موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، ويأتي ذلك بعد نحو 48 ساعة من إغلاق باب تسجيل الرغبات في الموعد المحدد.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة التنسيق فور إعلانها رسميا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني باستخدام البيانات المطلوبة لمعرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

مؤشرات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2026

وتشير مؤشرات التنسيق إلى احتمالية استقرار الحدود الدنيا للقبول هذا العام بالقرب من مستويات العام الماضي مع إمكانية حدوث انخفاض طفيف في بعض الكليات والمعاهد نتيجة تراجع نسب النجاح في الدبلومات الفنية.

وسجلت نسبة النجاح العامة في نتيجة الدبلومات الفنية 2026 نحو 68.69% مقابل 70.47% العام الماضي بانخفاض قدره نحو 1.78%.

كما تراجعت نسبة النجاح في الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات بشكل طفيف لتسجل 90.70% هذا العام مقابل 91% في العام الماضي، وفي المقابل شهدت شرائح المجاميع المرتفعة زيادة محدودة وهو ما قد يدعم استمرار المنافسة على الكليات الأعلى طلبا.

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2026

وبناء على نسب النجاح المعلنة وتقارب أعداد الطلاب في شرائح المجاميع العليا فإن التوقعات تشير إلى إمكانية استقرار الحدود الدنيا للقبول عند مستويات العام الماضي أو انخفاضها بنسب محدودة تتراوح بين 0.5% و1.5% في بعض الكليات والمعاهد بمختلف المحافظات.

ومن المتوقع استمرار المنافسة بين الطلاب أصحاب المجاميع المرتفعة على الكليات التي تشهد إقبالا كبيرا من طلاب الدبلومات الفنية وعلى رأسها كليات الهندسة والتجارة والتربية لطلاب نظامي 3 سنوات و5 سنوات.

ويخضع قبول طلاب الدبلومات الفنية في الكليات وفقا للنسبة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات والتي تبلغ نحو 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها في كل كلية وفقا للقواعد المنظمة.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

مؤشرات تنسيق المعاهد والجامعات التكنولوجية

ومن المتوقع أن تشهد المعاهد العليا والمتوسطة والجامعات التكنولوجية استقرارا نسبيا في الحدود الدنيا للقبول مقارنة بالعام الماضي خاصة مع توافر عدد من الأماكن الشاغرة في العديد من التخصصات.

ويأتي ذلك في ظل التوسع خلال السنوات الماضية في إنشاء المعاهد والجامعات التكنولوجية وإتاحة المزيد من الأماكن أمام طلاب الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتهم سواء التجارية أو الصناعية وغيرها.

الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

وشهد تنسيق الدبلومات الفنية خلال العام الماضي عددا من الحدود الدنيا المرتفعة في بعض الكليات والتخصصات المطلوبة.

وبلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية نحو 97.5%.

وتجاوز الحد الأدنى للقبول في هندسة البترول حاجز 98% في بعض الجامعات.

وسجل الحد الأدنى للقبول في كليات التربية لطلاب الدبلومات الفنية نحو 97.11%.

وبلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الفنون التطبيقية نحو 93.9%.

وتراوحت الحدود الدنيا للقبول في المعاهد الفنية الصحية وفقا للمحافظة بين نحو 97% و98.9%.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

وتظل هذه النسب مؤشرات استرشادية للمقارنة فقط ولا تعني ثبات الحدود الدنيا في تنسيق الدبلومات الفنية 2026 حيث يتم تحديد القبول النهائي وفقا لنتائج الطلاب وأعداد المتقدمين والأماكن المتاحة وقواعد التنسيق المعتمدة.