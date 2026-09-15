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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للسلة 3x3 تحت 23 سنة يشارك في كأس العالم بالصين

منتخب مصر 3x3
منتخب مصر 3x3
عبدالله هشام

يشارك منتخب مصر لكرة السلة 3x3 تحت 23 سنة، في منافسات بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها بمدينة ووهان الصينية خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أفضل المنتخبات العالمية في هذه الفئة السنية.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر  في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات لاتفيا وإسبانيا ونيوزيلندا والفلبين.

وتقام منافسات البطولة بنظام المجموعات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، لتبدأ بعدها منافسات الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى المباراة النهائية ومنصة التتويج باللقب العالمي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة أحمد منير المدير الفني، قائمة اللاعبين المشاركين في منافسات البطولة، وتضم كلًا من: محمد وائل – ياسين شيخو – ياسين عبده – عمر محمد.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة اليوم الأربعاء بمواجهة منتخب إسبانيا في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، قبل أن يلتقي منتخب لاتفيا في العاشرة وخمسين دقيقة مساءً.

ويختتم المنتخب منافسات دور المجموعات يوم الجمعة بمواجهتي الفلبين ونيوزيلندا، حيث تقام المباراة الأولى في تمام السادسة والربع مساءً، بينما تنطلق المواجهة الثانية في الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

ويتطلع المنتخب المصري إلى تقديم مستويات قوية خلال منافسات البطولة، والمنافسة على التأهل إلى الأدوار النهائية وتحقيق إنجاز جديد لكرة السلة المصرية على الساحة العالمية.

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