فريق "الفتاة" الكويتي يتغلب على "الشارقة" الإماراتي بنتيجة 93-70 بالبطولة العربية لسلة السيدات

حقق فريق (الفتاة) الكويتي لكرة السلة للسيدات فوزاً بنتيجة 93-70 على نظيره (الشارقة) الإماراتي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في افتتاح منافسات اليوم الثالث للبطولة العربية للأندية لكرة السلة للسيدات بالإسكندرية.

​وانتهت الفترة الأولى بتفوق الفريق الإماراتي بنتيجة 25-21، قبل أن تعود لاعبات الفتاة الكويتي للسيطرة على مجريات اللقاء والتفوق في الفترة الثانية بنتيجة 49-41 مع نهاية الشوط الأول.

​ووسع الفريق الكويتي الفارق في الشوط الثاني، حيث حسم الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 73-57، قبل أن ينهي المباراة بفارق 23 نقطة عند النتيجة الإجمالية 93-70.

​وتقام منافسات البطولة بالصالة المغطاة بنادي سبورتنج بالإسكندرية بمشاركة سبعة أندية عربية.