فريق "الفتاة" الكويتي يتغلب على "الشارقة" الإماراتي بنتيجة 93-70 بالبطولة العربية لسلة السيدات

حقق فريق (الفتاة) الكويتي لكرة السلة للسيدات فوزاً بنتيجة 93-70 على نظيره (الشارقة) الإماراتي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في افتتاح منافسات اليوم الثالث للبطولة العربية للأندية لكرة السلة للسيدات بالإسكندرية.
وانتهت الفترة الأولى بتفوق الفريق الإماراتي بنتيجة 25-21، قبل أن تعود لاعبات الفتاة الكويتي للسيطرة على مجريات اللقاء والتفوق في الفترة الثانية بنتيجة 49-41 مع نهاية الشوط الأول.
ووسع الفريق الكويتي الفارق في الشوط الثاني، حيث حسم الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 73-57، قبل أن ينهي المباراة بفارق 23 نقطة عند النتيجة الإجمالية 93-70.
وتقام منافسات البطولة بالصالة المغطاة بنادي سبورتنج بالإسكندرية بمشاركة سبعة أندية عربية.