فرصة لمحدودي الدخل.. كل ما تريد معرفته عن طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكى

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المزيد من التفاصيل عن طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار والايجار المنتهي بالتمليك.

التقديم لـ25 ألف وحدة سكنية

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، والخاص بالوحدات بنظام «الإيجار» للمواطنين منخفضي الدخل، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، وذلك اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري وحتى 28 أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في طرح الوحدات السكنية للمواطنين بنظام الإيجار، والتي تهدف إلى تيسير حصول الشباب حديثي الزواج على وحدات سكنية.

10 آلاف وحدة سكنية

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوحدات المطروحة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية تشمل نحو 5000 وحدة سكنية منفذة، فضلًا عن 5000 وحدة سكنية أخرى مزمع تنفيذها، بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بمساحات متنوعة، وموزعة على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن يتم التقديم من خلال بوابة «مسكن»، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 19 أكتوبر المقبل.

15 ألف وحدة سكنية

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الطرح يتضمن أيضًا 15 ألف وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، حيث يبدأ التقديم على الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين من ذوي الهمم اعتبارًا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، بينما يبدأ التقديم لباقي المواطنين، بما فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوحدات السكنية المطروحة من خلال الصندوق تشمل وحدات بالمدن الجديدة، ووحدات بالمحافظات، ووحدات سكنية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك بمساحات وقيم إيجارية تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة، على أن يتم التقديم عليها عبر منصة مصر الرقمية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا الطرح يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية للمواطنين، بما يتناسب مع قدراتهم المالية واحتياجاتهم الاجتماعية، ولا سيما الفئات التي تبحث عن بدائل سكنية مرنة إلى جانب نظم التملك التقليدية.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن طرح الوحدات بنظام الإيجار يمثل أحد المحاور التي تعمل عليها جهات الوزارة المختلفة، ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإيجار، وتوفير حلول سكنية متنوعة ومستدامة لمختلف شرائح المواطنين.

مساحات الشقق الإيجار المنتهي بالتمليك

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح يستهدف توفير فرص متكافئة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، من خلال توزيع الوحدات على نحو 26 مدينة جديدة، على أن يتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حالة عدم توافر وحدات بالمحافظة محل الإقامة، يجوز التقدم بمدينة أخرى، وفقًا لما سيتم توضيحه بكراسة الشروط.

وأوضح أن المدن المطروح بها الوحدات المنفذة هي: (القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة)، وتتضمن المشروعات المطروح بها الوحدات: (الإسكان المميز، إسكان المستقبل، الإسكان المتوسط، إسكان الشباب، روضة العبور، فالي تاورز إيست، سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المطور، الإسكان منخفض التكاليف، الإسكان الاقتصادي، الإسكان القومي)، وذلك بمساحات تبدأ من 57 م² وحتى 161 م².

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الوحدات المزمع تنفيذها سيتم توزيعها على 8 مدن جديدة، هي: (6 أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، حدائق العاشر، السادات، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة)، وذلك ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر، وبمساحات تتراوح من 90 م² وحتى 126 م².

ولفت إلى أنه تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للقواعد والتفاصيل التي ستتضمنها كراسة الطرح، تأكيدًا لحرص الوزارة على تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

شروط التقديم على الشقق الإيجار المنتهي بالتمليك

وأكد أن التخصيص سيتم بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه لا يحق للأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح، موضحًا أن الطرح سيتم من خلال الموقع الإلكتروني «مسكن» عبر الرابط: https://reserve.newcities.gov.eg/، اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري وحتى 19 أكتوبر 2026.

وأضاف أن الشروط العامة للطرح ستتضمن أيضًا ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، وأن تكون لديه أهلية التصرف والتعاقد، وألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة، كما تتضمن الشروط تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم، وذلك في ضوء القيمة الإيجارية للوحدات.

التأمين الخاصة بـ ١٠ الألف وحدة

وأضاف الدكتور وليد عباس أنه فور التخصيص، سيلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين للوحدات المنفذة بما يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية، موضحًا أن الوحدات المزمع تنفيذها ستتضمن سداد جدية حجز وأقساط ربع سنوية لمدة 3 أعوام قبل استلام الوحدة.

ونوه نائب وزيرة الإسكان بأن كراسة الشروط ستتضمن البيان التفصيلي للمدن والمشروعات والوحدات المطروحة ومساحاتها والقيم الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة، وكافة الضوابط المنظمة للتخصيص والتعاقد والاستلام، وذلك بالنسبة للوحدات المنفذة، كما ستتضمن كراسة شروط خاصة بالوحدات المزمع تنفيذها كافة تفاصيل المشروعات والمدن التي يشملها الطرح، وآليات السداد الخاصة بها.

منصة مصر الرقمية

من جانبها، أضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه من المقرر طرح كراسة الشروط الخاصة بإعلان «سكن لكل المصريين 9» والخاص بمحور الإيجار عبر منصة مصر الرقمية www.digital.gov.eg في 20 سبتمبر الجاري، ويجب على المواطنين الراغبين في التقدم على الإعلان والاطلاع على كراسة الشروط الدخول إلى المنصة وتسجيل حسابات خاصة بهم، وذلك لاستكمال إجراءات تحميل كراسة الشروط، وتسجيل البيانات، ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني.

تكلفة التقديم على شقق الإيجار

وأشارت إلى أنه يجب على المواطن الراغب في التقديم سداد مصروفات التسجيل والتي تبلغ 365 جنيهًا لا ترد ولا تسترد من خلال وسائل الدفع الخاصة بمنصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى سداد مبلغ تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية المطلوب استئجارها، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، على أن يتم استردادها بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المذكورة بكراسة الشروط.

تقديم لحجز وحدة سكنية

وأوضحت مي عبد الحميد أن التقديم لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» سوف يستمر خلال الفترة من 20 سبتمبر 2026 إلى 27 سبتمبر 2026، وذلك للمواطنين من ذوي الهمم فقط، على أن يستمر خلال الفترة من 28 سبتمبر 2026 إلى 28 أكتوبر 2026، وذلك لكافة المواطنين، بما في ذلك ذوو الهمم.

وأضافت أن الصندوق سيقوم بسداد دعم الإيجار بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، وذلك على مدار مدة الإيجار، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لصافي كافة مصادر الدخل للمواطن المتقدم يبلغ 16 ألف جنيه للأسرة، على ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان.

الوحدات المطروحة بالمحافظات

وأشارت إلى أن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» والخاص بمحور الإيجار يتضمن 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، و3280 وحدة من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه فيما يخص الوحدات المطروحة في المحافظات، يتضمن طرح 8384 وحدة بمساحة 90 م²، و80 وحدة بمساحة 75 م².

وأضافت أن الوحدات المطروحة من خلال الصندوق بالمحافظات، بمساحة 90 م² (ثلاث غرف وصالة)، تقع في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح، بينما تشهد محافظة المنيا فقط طرح وحدات بمساحة 75 م² (غرفتين وصالة).

طرح 3256 وحدة بالمدن الجديدة

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: إن الإعلان الجديد للإيجار يشهد أيضًا طرح 3256 وحدة بالمدن الجديدة بواقع 2606 وحدات سكنية بمساحة 90 م²، و650 وحدة بمساحة 75 م².

الشقق الإيجار مساحة 90 م²

وأضافت أن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بنظام الإيجار، بمساحة 90 م² (ثلاث غرف وصالة)، هي: أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا، وأن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بمساحة 75 م² (غرفتين وصالة) هي مدن حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة.

حياة كريمة

وأشارت إلى أن الصندوق يتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسيتم طرح عدد من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أن الإعلان الجديد يتضمن طرح 3280 وحدة من وحدات مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 م² و100 م²، وذلك في محافظات (الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية).