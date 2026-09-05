استدعاء سعودي لسيارات كيا تيلورايد 2025.. لهذا السبب

أعلنت وزارة التجارة السعودية استدعاء 169 سيارة من طراز كيا تيلورايد موديل 2025، بعد رصد مشكلة فنية تتعلق بالية تثبيت مساند الظهر في المقاعد الأمامية، في إطار المتابعة المستمرة لجودة السيارات المطروحة في السوق وحرص الجهات المختصة على تعزيز مستويات السلامة وحماية مستخدمي الطرق.

وأوضحت الوزارة أن السيارات المشمولة بحملة الاستدعاء قد تعاني من خلل في الية تثبيت مسند الظهر الخاص بمقاعد الصف الأمامي، وهو ما قد يؤدي إلى عدم ثبات المسند بالشكل المطلوب أثناء الاستخدام، الأمر الذي يمكن أن يشكل خطر على السائق أو الراكب في بعض الظروف، خصوصا عند التعرض لحوادث أو توقفات مفاجئة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة الاستدعاءات الوقائية التي تستهدف معالجة أي عيوب تصنيعية أو فنية يتم اكتشافها في السيارات، قبل أن تتحول إلى مشكلة قد تؤثر في سلامة الركاب أو كفاءة تجهيزات المركبة.

ودعت وزارة التجارة مالكي سيارات كيا تيلورايد موديل 2025 المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف عن استخدام المركبات لحين التأكد من حالتها، والتحقق من شمول رقم هيكل السيارة في حملة الاستدعاء من خلال الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة.

كما طالبت الوزارة أصحاب السيارات المتأثرة بسرعة التواصل مع الوكلاء المحليين المعتمدين لعلامة كيا، من أجل ترتيب موعد لإجراء الفحص والصيانة اللازمة، مؤكدة أن الإصلاحات المرتبطة بحملات الاستدعاء تتم دون تحميل العملاء أي تكاليف.

وتؤكد حملات الاستدعاء أهمية متابعة مالكي السيارات للإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة والشركات المصنعة، وعدم تجاهل أي استدعاء يتعلق بمركباتهم، خاصة عندما يرتبط الخلل بعناصر أساسية يمكن أن تؤثر في سلامة الركاب أثناء القيادة.

ويأتي استدعاء كيا تيلورايد ضمن الجهود المستمرة لمراقبة المركبات في الأسواق المحلية والتأكد من مطابقتها لمتطلبات السلامة والجودة، مع إلزام الشركات والوكلاء بمعالجة العيوب المكتشفة وفق الإجراءات المعتمدة.