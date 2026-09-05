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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسعار مازدا 3 موديل 2015 المستعملة في مصر

مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏سيارة جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏لفتت أنظار الجميع، بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة مازدا 3 موديل 2015.

تأتي السيارة مازدا 3 موديل 2015‏ بنسختين من المحركات؛ الأولى بمحرك 1.6 لتر (1600 سي سي) ينتج قوة 105 حصان وعزم دوران 145 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، أما النسخة الثانية والأقوى فتأتي بمحرك 2.0 لتر (2000 سي سي) بتقنية Skyactiv ينتج قوة 153 حصان وعزم دوران 200 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

يبلغ الطول الإجمالي لنسخة السيدان 4580 مم، وعرضها 1795 مم، وارتفاعها 1455 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2700 مم تمنحها ثبات ممتاز، ترتفع السيارة عن الأرض بمقدار 155 مم (خلوص أرضي)، وتأتي بخزان وقود يتسع لـ 51 لتر، بينما تبلغ سعة الشنطة الخلفية 414 لتر في نسخة السيدان و350 لتر في نسخة الهاتشباك.

تزن السيارة فارغة حوالي 1210 كجم إلى 1300 كجم حسب الفئة والمحرك، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 11.7 ثانية لمحرك 1.6 وفي 8.9 ثانية لمحرك 2.0، تستهلك السيارة حوالي 6.1 لتر من الوقود لكل 100 كم كمتوسط، وهي مزودة بأنظمة أمان قياسية تشمل 2 إلى 6 وسائد هوائية، وأنظمة مكابح ABS وEBD ونظام الثبات الإلكتروني ESP وحصلت على 5 نجوم كاملة في اختبارات الأمان الأوروبية.

وعن سعر السيارة مازدا 3 موديل 2015‏‏‏‏‏‏؛ فيأتي بمتوسط 550 ألف جنيه، ‏‏‏وقد يختلف السعر بعض الشيء على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎

السيارات المستعملة سيارة جديدة مازدا 3 موديل 2015 مازدا 3 مازدا

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