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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وصول رامي صبري إلى بيروت استعداداً لتكريمه بجائزة «أفضل مطرب عربي» في مهرجان الموريكس دور

رامي صبري
رامي صبري
تقى الجيزاوي

وصل الميجا ستار رامي صبري إلى العاصمة اللبنانية بيروت، استعداداً لتكريمه كـ "أفضل مطرب عربي" خلال حفل توزيع جوائز مهرجان “الموريكس دور”، وذلك تتويجاً لسلسلة نجاحاته الفنية والجماهيرية خلال موسم صيف 2026.

ويأتي وصول الأيقونة العربية رامي صبري إلى بيروت بعد ختام استثنائي لموسم حفلاته الصيفية، كان آخرها الحفل التاريخي الذي أحياه في "المسرح الروماني"، والذي شهد حضوراً جماهيرياً كاملاً وتجاوزاً غير مسبوق للطاقة الاستيعابية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق فعاليات المسرح هذا الموسم.

وخلال الحفل تحول المسرح إلى حالة واحدة من الانسجام بين رامي وجمهوره، حيث ردد الحضور كلمات أغاني ألبومه الجديد "القمر" إلى جانب مختارات من أبرز محطاته الفنية، في تفاعل لافت أكد مكانته الراسخة في وجدان الجمهور. وتصدرت أغنيته "كلمة" تريند منصات التواصل الاجتماعي عقب كل حفل يحييه، ما يعكس الارتباط المباشر بين أعماله والجمهور العربي.

ولا يقتصر نجاح رامي صبري على مصر ولبنان فقط، فقد حقق أرقاماً قياسية في الخليج خلال صيف 2026.

 ففي جدة، نفدت تذاكر حفل "عبادي الجوهر أرينا" بالكامل خلال 3 ساعات فقط، وفي أبوظبي بيعت تذاكر الحفل الأول خلال 60 دقيقة، والثاني خلال 30 دقيقة، وهو ما دفع الجمهور للمطالبة بحفل ثالث. 

وبهذا التكريم المرتقب في "الموريكس دور"، يرسخ رامي صبري مكانته كأحد أكثر الأسماء طلباً في حفلات المنطقة، ويقدم نموذجاً متكاملاً للنجم العربي الجامع بين الأداء القوي، والإنتاج العالمي، والانسجام الكامل مع الجمهور.

ومن المقرر أن يشهد حفل الموريكس دور حضوراً إعلامياً وفنياً واسعاً، حيث سيتم تسليم رامي صبري جائزته تقديراً لمسيرته وتأثيره المتصاعد على الساحة الغنائية العربية. 

رامي صبري مهرجان الموريكس دور حفلات رامي صبري

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