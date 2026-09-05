إسرائيل تبحث حزاما أمنيا جديدا في لبنان.. وخطة الانسحاب لم تحسم سياسيًا

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث إقامة حزام أمني جديد داخل الأراضي اللبنانية، يكون أقرب إلى الحدود الإسرائيلية، بالتزامن مع استعدادات لإجراء تقليص كبير في حجم قوات الاحتلال الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان.

وبحسب هيئة البث، تتضمن الترتيبات المطروحة انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما وراء «الخط الأصفر» في جنوب لبنان، مع تراجع القوات لمسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأشارت الهيئة إلى أن المؤسسة الأمنية تستعد لتقليص كبير في أعداد القوات المنتشرة في المنطقة، في إطار خطة لإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

لكن الهيئة أكدت أن خطة الانسحاب وإعادة الانتشار لم تحصل حتى الآن على موافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، ما يعني أن الترتيبات المقترحة لا تزال قيد البحث ولم تتحول إلى قرار نهائي.