الاتحاد الأنجولي يخطر الزمالك بضم شيكو بانزا لمواجهة منتخب مصر في تصفيات الأمم الإفريقية

تلقى نادي الزمالك اليوم السبت، إخطارا رسميا من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، يؤكد فيه ضم شيكو بانزا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء إلى معسكر منتخب أنجولا الأول فترة التوقف الدولي المقبلة، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وسيلتقي منتخب أنجولا مع منتخب مصر يوم 25 سبتمبر الجاري، وبعدها يلتقي مع منتخب مالاوي في السادس من أكتوبر المقبل.

وفي نفس الوقت استدعى منتخب فلسطين عدي الدباغ وآدم كايد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمعسكر الفدائي المقبل خلال فترة التوقف الدولي، للمشاركة في دورة ودية في الصين، وسيخوض المنتخب الفلسطيني ثلاث مباريات خلال الدورة الودية أمام الصين يوم 24 سبتمبر، وأمام تركمانستان يوم 28 سبتمبر، وأمام طاجيكستان يوم 2 أكتوبر المقبل.