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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تزكية مجلس إدارة نادي بورسعيد برئاسة اللواء طارق عمار واعتماد الميزانية المالية

مجلس إدارة نادى بورسعيد الرياضي
مجلس إدارة نادى بورسعيد الرياضي
محمد الغزاوى

وافقت الجمعية العمومية لنادي بورسعيد الرياضي على تزكية مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء طارق عمار، ليستمر المجلس في قيادة النادي خلال الفترة المقبلة وحتى عام ٢٠٣٠، وذلك في إطار دعم أعضاء الجمعية العمومية لاستقرار النادي واستكمال مسيرة التطوير والنجاحات.

وأقيم اجتماع الجمعية العمومية في أجواء يسودها الود والمحبة بين أعضاء النادي، وسط حالة من التفاهم والتعاون، كما جرت أعمال الاجتماع تحت إشراف قضائي، بما يضمن سلامة الإجراءات وشفافيتها وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

بأغلبية ساحقة.. تزكية مجلس إدارة نادى بورسعيد برئاسة اللواء طارق عمار .. واعتماد الميزانية المالية

وشهدت الجمعية العمومية تأكيداً على ثقة الأعضاء في مجلس الإدارة الحالي، تقديراً للجهود التي يبذلها المجلس في تطوير مختلف الأنشطة الرياضية والخدمية داخل النادي، والعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة القادمة.

كما وافقت الجمعية العمومية بأغلبية ساحقة على الميزانية المالية للنادي، بما يعكس ثقة أعضاء الجمعية في الأداء المالي والإداري لمجلس الإدارة، ودعمهم لاستمرار العمل وفق خطة تستهدف تعزيز موارد النادي وتحقيق المزيد من الاستقرار والتطوير حتى عام ٢٠٣٠.
و جاء تشكيل مجلس إدارة النادى كالتالى :

اللواء طارق عمار    رئيس مجلس الإدارة

النائب حسن عمار   نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ محمد سعيد    أمين الصندوق

الأستاذ أحمد توفيق رزق    عضو مجلس الإدارة

المهندسة زيزى رفعت العباسى   عضو مجلس الإدارة

الأستاذ فؤاد عمار   عضو مجلس الإدارة

الأستاذ  محمد نصر لواش  عضو مجلس الإدارة

الدكتور  هيثم عادل عبدالبصير   عضو مجلس الإدارة

الأستاذ  عمرو أحمد توفيق رزق   عضو مجلس الإدارة  - تحت السن

الأستاذة ميرا أسامة مرجان    عضو مجلس الإدارة  - تحت السن

بورسعيد نادى بورسعيد مجلس إدارة نادى بورسعيد الشباب والرياضة

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