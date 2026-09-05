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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضواحي بورسعيد : متابعة إنهاء إصلاح خط الطرد بمحطة صرف أم القرى | شاهد

ضواحي بورسعيد يتابع اعمال اصلاح خط طرد ام القرى
ضواحي بورسعيد يتابع اعمال اصلاح خط طرد ام القرى
محمد الغزاوى

واصل محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، بمحافظة بورسعيد المتابعة الميدانية  على رأس العمل ومتابعاً لموقف الإصلاح لحظة بلحظة، للاطمئنان على انتظام الأعمال الجارية لمعالجة التسريب بخط الطرد لمحطة صرف أم القرى (الضواحي الجديدة) بقطر ١٣٠ مم، والواقع تحت سور نادي كابسي الرياضي خلف مجمع المواقف.

 تأتي عملية المتابعة الميدانية المستمرة تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف الأزمات والكوارث بالأحياء، حفاظاً على سلامة المواطنين ومنشآت البنية التحتية، وضمن خطة الدولة الاستراتيجية لإدارة المخاطر وفقاً لرؤية مصر 2030.
 

ضواحي بورسعيد يتابع اعمال اصلاح خط طرد ام القرى 

وتتواصل الجهود المكثفة دون توقف؛ إذ تشهد المنطقة تواجدًا مكثفًا للمعدات وفرق الإصلاح بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومقاول الشركة، إلى جانب استمرار أعمال كسح المياه المتراكمة بمساندة الأحياء المختلفة ودعم سيارات الكسح لضمان السيطرة التامة على الموقف، مع المتابعة المستمرة لنقاط تحويل المسار لخط الطرد ورفع درجة الجاهزية للتعامل الفوري مع أية مستجدات، وبحضور ومتابعة دقيقة من سكرتير الحي ونائب رئيس الحي.
 

 وفي ذات السياق، تستمر محطة مياه الرسوة بالتنسيق مع الحي في الحفاظ على تخفيض الضغوط بالشبكة بنسبة تتراوح بين ١٠ إلى ١٥٪ في عدة مناطق بحي الضواحي، وذلك لتخفيف الأحمال وتسهيل المهام الفنية الجارية، على أن تستمر المتابعة الميدانية المتواصلة لحين عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي بشكل كامل.
 

 وفي ختام متابعته، أكد "الشناوي" أن فرق العمل بحي الضواحي تضرب روائع التفاني في العمل وتواصل الليل بالنهار لضمان سرعة إنجاز مهام الإصلاح وفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة، مشيداً بروح التعاون المثمر والتنسيق الدائم مع كافة الجهات الخدمية لضمان انتظام المرافق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 

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