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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالفيديو.. الوزراء يستعرض تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية بنظام الإيجار

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: "الوحدات السكنية بنظام الإيجار.. بدائل سكنية مرنة تلبي احتياجات الشباب"، استعرض من خلاله أبرز المعلومات حول الطرح الجديد.

ويأتي هذا الطرح تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم المالية، كما يعكس توجه الدولة نحو تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، والتوسع في أنظمة الإيجار المختلفة، بما يوفر بدائل سكنية مرنة تلبي الاحتياجات الاجتماعية للشباب.

وخلال الفيديو، أوضحت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد للوحدات السكنية بنظام الإيجار سيتضمن 15 ألف وحدة سكنية، منها نحو 3300 وحدة بالمدن الجديدة، و3300 وحدة من الوحدات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب نحو 8 آلاف وحدة موزعة على المحافظات.

وأضافت أنه تم الحرص على مراعاة تنوع الوحدات السكنية بالطرح الجديد وتوزيعها على عدد كبير من المدن، بما يلبي مختلف الاحتياجات، مشيرةً إلى أن الوحدات ستكون بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تملك الوحدة في حالة رغبة المستأجر والتزامه بسداد القيمة الإيجارية الشهرية، حيث يتم احتساب ما تم سداده من قيمة الإيجار ضمن أقساط التمليك، مع سداد المقدم، وذلك من خلال تقديم طلب واستكمال إجراءات التمليك بنظام التمويل العقاري وفقًا للإجراءات المتبعة في الإعلانات الأخرى.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك توجيهات رئاسية بالحرص على تنوع الوحدات السكنية المطروحة لتشمل الفئات غير القادرة على التملك، والشباب من حديثي الزواج، بما يوفر حلًا سكنيًا مؤقتًا لهم لحين قدرتهم على تملك الوحدة.

وأشارت "عبد الحميد" إلى أنه سيتم إتاحة الطرح وكراسة الشروط من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: "digital.gov.eg"، موضحةً أن التقديم يتضمن عددًا من  الاشتراطات، وفقًا لما سيتم توضيحه في كراسة الشروط، من بينها أن يكون المتقدم من الشباب وألا يزيد سنه على ٣٥ عامًا، وألا يكون قد سبق له الحصول على وحدات مدعومة، ويتم تقديم الطلب عبر المنصة، ثم رفع المستندات المطلوبة.

وأوضحت أن الوحدات السكنية المطروحة متنوعة على مستوى المحافظات والمدن الجديدة، حيث يشمل الطرح أكثر من 40 مدينة، ويضم وحدات بمساحات متنوعة تتراوح بين 70 و90 مترًا.

ولفتت إلى أن الطرح الجديد يأتي بصورة تجريبية، بهدف قياس مدى جاذبية المواقع المطروحة وحجم الإقبال على نظام الإيجار، بما يسهم في تقييم التجربة والبناء عليها تمهيدًا للتوسع في برنامج الإيجار وإتاحة طروحات أخرى مستقبلًا

https://www.facebook.com/share/v/1FPoak8rQ5/

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