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أول ظهور للفنان بهاء سلطان من داخل مستشفى العلمين | شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول ظهور للفنان بهاء سلطان من داخل مستشفى العلمين | شاهد

بهاء سلطان
بهاء سلطان
أحمد إبراهيم

حرص الفنان رضا البحراوي على دعم الفنان بهاء سلطان بعد تعرضه الى حادث سير بعد عودته من الساحل الشمالي على طريق وادي النطرون. 

وظهور بهاء سلطان داخل مستشفى العلمين مع رضا البحراوي وهو لحالة صحية جيدة حيثكان يجري بعض الفحوصات الطبية. 

حالة بهاء سلطان الصحية 

من ناحية أخرى كشف ناصر بجاتو مدير أعمال الفنان بهاء سلطان تطورات الحالة الصحية للفنان بعد تعرضه الى حادث سير على طريق وادي النطرون. 

وقال ناصر بجاتو فى تصريح خاص لـ صدى البلد : بهاء بخير وعائد حاليا في طريقه إلى المنزل، ولم يتعرض إلى أي أذى بعد تعرضه الى حادث سير على طريق وادي النطرون بمحافظة البحيرة. 

حفل بهاء سلطان 

من ناحية أخرى أحيا الفنان بهاء سلطان حفلا غنائيا ساهرا في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وقدم بهاء سلطان خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه، منها: (دلوقتي عاجبناكوا، والواد قلبه بيوجعه، وانا غلطان، ويا تري، وانا مصمم، وفى ثانية ولع الجو، أنا من غيرك) وغيرها. 

أعمال بهاء سلطان 

من جهة أخرى، طرح بهاء سلطان مؤخرا ألبومه الجديد “رسيني” الذي يضم 5 أغاني ابرزهم: اترموا، بنشوف فلان، الطيبين. 

وطرح المطرب بهاء سلطان ميني ألبوم صغيرا بعنوان "كأنك مسكن" ويتضمن 3 أغاني منهم “كأنك مسكن”، و«حن عليا»، و«أنت طيب».

أغنية «كأنك مسكن» من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

وأغنية «حن عليا» من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم.

وأغنية «انت طيب» من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف.

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب المزاج عناب لـ الفنان بهاء سلطان، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

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