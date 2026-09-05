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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم العالي تحذر من سماسرة الجامعات.. وعود وهمية بقبول الطلاب بمجاميع أقل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور من التعامل مع أشخاص أو جهات تدعي قدرتها على تسهيل القبول بالجامعات الخاصة والأهلية بمجاميع أقل من الحدود المقررة، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

سماسرة يستغلون طموحات الطلاب

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور ما يُعرف بـ«سماسرة الجامعات الخاصة والأهلية»، الذين يروجون لخدماتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعين قدرتهم على ضمان قبول الطلاب في كليات وجامعات بمجاميع تقل عن الحدود الرسمية.

وأكد أن هذه الممارسات تستغل رغبة الطلاب في الالتحاق بكليات محددة، وتعرضهم لخسارة أموالهم دون وجود أي ضمان حقيقي للقبول.

مواجهة الكيانات الوهمية والسماسرة

وأشار الجيوشي في تصريحات  تلفزيونية إلى أن وزارة التعليم العالي تتعامل مع هذه الظاهرة بالتوازي مع مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية، التي تدعي تقديم برامج دراسية أو منح شهادات غير معتمدة.

وأكد أن الجهات المختصة تتابع هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بهدف حماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحية للاستغلال.

القنوات الرسمية للقبول بالجامعات

وشدد المشرف على مكتب التنسيق على أن الالتحاق بالجامعات الحكومية يتم من خلال مكتب التنسيق، بينما تخضع الجامعات الخاصة والأهلية لقواعد قبول رسمية تنظمها الدولة والجهات المختصة.

وأكد أن أي شخص أو جهة تدعي قدرتها على تجاوز قواعد القبول أو ضمان التحاق الطالب مقابل أموال، تعمل خارج الإطار الرسمي.

التعليم العالي: لا تنساقوا وراء الوعود الوهمية

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم دفع أي مبالغ مالية لأشخاص يزعمون قدرتهم على ضمان القبول الجامعي.

كما شددت على ضرورة التأكد من المعلومات المتعلقة بالجامعات والبرامج الدراسية من المصادر الرسمية لوزارة التعليم العالي والجامعات نفسها، لتجنب عمليات النصب وضياع الأموال والفرص التعليمية.

التعليم العالي وزارة التعليم مواجهه الكايانات الوهمية

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