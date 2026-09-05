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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من البحرين إلى تونس.. رئاسة جديدة لمجلس الجامعة العربية في دورته الـ166

اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين
اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين
الديب أبوعلي

انطلقت، صباح اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على (مستوى المندوبين الدائمين)، في دورته الـ166، والتي تسبق الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية.

وشهد الاجتماع تسلم الجمهورية التونسية رئاسة الدورة الحالية للمجلس، خلفا لمملكة البحرين التي ترأست أعمال الدورة الـ165.

وألقى السفير الهاشمي العجيلي، مدير عام المنظمات المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كلمة الجمهورية التونسية خلال الاجتماع، أكد فيها أن تونس تتولى رئاسة الدورة الـ166 في ظرف إقليمي دقيق وحساس، تتزايد فيه التحديات التي تواجه المنطقة، بما يجعل التضامن العربي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وشدد العجيلي على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق للحفاظ على وحدة الموقف العربي، وتعزيز قدرة جامعة الدول العربية على التعامل مع مختلف القضايا والتحديات المطروحة.

تطوير منظومة العمل العربي

وتوجه، في مستهل كلمته، بالشكر والتقدير إلى مملكة البحرين، رئيس الدورة السابقة، على ما بذلته من جهود في دعم العمل العربي المشترك.

كما أعرب عن تقدير تونس لجمهورية العراق، رئيس القمة العربية، لما تضطلع به من دور في خدمة القضايا العربية.

وأكد أن رئاسة تونس للدورة الـ166 تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع تولي نبيل فهمي مهامه، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته، ومؤكدا تطلع تونس إلى التعاون الوثيق معه ومع الأمانة العامة خلال هذه المرحلة.

وأشار إلى أن تونس ستعمل خلال هذه الدورة بروح التوافق والانفتاح، انطلاقا من ثوابتها ومواقفها المبدئية، وفي مقدمتها الدعم الثابت واللامشروط للقضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما أكد التمسك بسيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وتعزيز التضامن العربي ووحدة الصف، بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد العجيلي على حرص تونس على تضافر الجهود لتطوير منظومة العمل العربي المشترك وتحديث آليات جامعة الدول العربية، بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية.

وفي ختام كلمته، أعرب عن أمل تونس في أن تشكل مشاريع القرارات المعروضة على الدورة الـ166 مناسبة لتعزيز المواقف العربية المشتركة، والتوصل إلى صيغ توافقية تعكس الأولويات المشتركة.

تونس البحرين مجلس الجامعة العربية الجامعة العربية الجمهورية التونسية المندوبين الدائمين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وزراء الخارجية السفير هاشمي العجيلي مملكة البحرين القضية الفلسطينية نبيل فهمي جامعة الدول العربية

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