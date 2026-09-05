إعلان القاهرة 2026.. وثيقة مرتقبة ترسم مستقبل الرياضة الجامعية الإفريقية

• الإعلان يصدر في ختام المؤتمر بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والباحثين من مختلف دول القارة

• وثيقة إفريقية تضع العلم والبحث والابتكار والتكنولوجيا والصحة والاستدامة في صميم تطوير الرياضة الجامعية

• «إعلان القاهرة 2026» يستهدف بلورة رؤية مشتركة للتعاون وتطوير الرياضة الجامعية بالقارة

تستعد القاهرة لإطلاق «إعلان القاهرة 2026 للرياضة الجامعية الإفريقية»، تحت عنوان «نحو رياضة جامعية إفريقية قائمة على العلم والابتكار والصحة والاستدامة»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر العلمي المصاحب لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والباحثين والمتخصصين وممثلي الجامعات والاتحادات الرياضية الجامعية من مختلف دول القارة الإفريقية.

ويُعد «إعلان القاهرة 2026» أحد أبرز مخرجات المؤتمر العلمي، الذي يمثل منصة للحوار وتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل الرياضة الجامعية الإفريقية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الرياضية والعلمية والبحثية، بما يدعم تطوير منظومة الرياضة الجامعية بالقارة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن استضافة القاهرة لهذا الحوار العلمي الإفريقي تعكس أهمية الرياضة الجامعية في بناء الإنسان وتعزيز التواصل بين شباب القارة، مشيرًا إلى أن تطويرها يرتبط بصورة متزايدة بالعلم والبحث والابتكار والتكنولوجيا والصحة والاستدامة، وأن «إعلان القاهرة 2026» يمثل خطوة نحو صياغة رؤية إفريقية مشتركة في هذا المجال.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، أن «إعلان القاهرة 2026» يعكس حرص المؤسسات الرياضية والجامعات الإفريقية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية في تطوير الرياضة الجامعية، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب.

وأكد الدكتور كمال درويش، رئيس المؤتمر العلمي المصاحب لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لطرح قضايا الرياضة الجامعية الإفريقية من منظور علمي، وفتح حوار متخصص بين الخبراء والباحثين والمتخصصين، مشيرًا إلى أن «إعلان القاهرة 2026» يأتي تتويجًا لهذا الحوار، ويعكس التوجه نحو بناء رؤية مشتركة لمستقبل الرياضة الجامعية في القارة.

وأشار إلى أن الإعلان يرسخ مفهوم الرياضة الجامعية باعتبارها منظومة متكاملة تتجاوز المنافسة الرياضية لتتصل بالعلم والبحث والابتكار والتكنولوجيا والصحة والاستدامة، مؤكدًا أهمية توظيف المعرفة العلمية في خدمة الطلاب والرياضيين ودعم قدرات الجامعات الإفريقية.

ومن المقرر الإعلان عن «إعلان القاهرة 2026 للرياضة الجامعية الإفريقية» خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العلمي، ليكون أحد أبرز مخرجاته، ويضع إطارًا عامًا للرؤى المشتركة ومجالات التعاون المستقبلية، على أن يتم الكشف عن تفاصيل الإعلان خلال ختام أعمال المؤتمر.