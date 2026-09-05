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التعليم تعلن حذف منشور اجبار طالبات مدرسة قنا على النقاب|وتؤكد:"مسئول الصفحة غِلط"
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تعلن حذف منشور اجبار طالبات مدرسة قنا على النقاب|وتؤكد:"مسئول الصفحة غِلط"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن منشور إجبار طالبات مدرسة نجع سعيد الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا على ارتداء النقاب ، جاء نتيجة خطأ من مسئول صفحة الفيسبوك الخاصة بالمدرسة، وقد تم حذفه على الفور

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم إحالة مدير المدرسة ومسئول الصفحة إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن جميع مدارس الجمهورية ملتزمة بتطبيق القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، مؤكدة أن أي منشورات يتم تداولها عبر الصفحات الرسمية للمدارس يجب أن تعكس التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية بدقة ومسئولية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الإعلان عن التعامل الفوري مع الواقعة يأتي في إطار حرصها على ضبط المحتوى المنشور عبر الصفحات الرسمية للمدارس، ومنع تداول معلومات غير دقيقة، والحفاظ على انضباط العملية التعليمية والتزام جميع المؤسسات التعليمية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة.

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، خلال الساعات الأخيرة ، بعد قيام مدرسة نجع سعيد الإعدادية المشتركة بنشر تنبيها عاجلا على صفحتها على فيس بوك تكشف عن إلزام الطالبات بإرتداء النقاب في العام الدراسي الجديد 2027 ، وجاء نص التنبيه المنشور كالتالي:

بشأن الزي المدرسي الموحد، ​حرصًا على تقديم صورة حضارية تليق بمدرستنا، ومنعًا لأي مظاهر للتنمر أو التمييز بين الطلاب، يُرجى من جميع أولياء الأمور والطلاب الالتزام التام بالزي الموحد وهو كالآتي:

​الطلاب (الأولاد): تي شيرت أزرق وبنطلون كحلي.

​الطالبات (البنات): يفضل الالتزام بإدناء (مع النقاب) باللون الكحلي أو الأسود مراعاة للذوق العام ومظهر المدرسة.

و​نأمل من الجميع التعاون والالتزام بضوابط المظهر العام بدءًا من اليوم الأول، لنعكس معًا بيئة تعليمية راقية ومحترمة نعتز بها جميعًا".

أول رد من التربية والتعليم بقنا 

من جانبه .. أكد طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا في بيان رسمي ، أن المنشور المتداول بشأن الزي المدرسي بإحدى المدارس الإعدادية التابعة لإدارة دشنا التعليمية، وما تضمنه من الإشارة إلى ارتداء الطالبات النقاب أو الإدناء ضمن الزي المدرسي، لا يمثل بأي شكل من الأشكال تعليمات أو قرارات صادرة عن مديرية التربية والتعليم بقنا.

وشدد وكيل الوزارة على أنه لا يجوز لأي مدرسة إلزام الطالبات بارتداء النقاب أو الإدناء، أو مطالبة أولياء الأمور بشرائهما بإعتبارهما جزءًا من الزي المدرسي، دون صدور تعليمات رسمية معتمدة في هذا الشأن.

ووجه وكيل الوزارة إدارة دشنا التعليمية بالفحص الفوري والدقيق للواقعة، وتحديد المسؤول عن إصدار أو نشر هذه التعليمات، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حال ثبوت مخالفة التعليمات والضوابط المنظمة.

وأكدت المديرية أن الزي المدرسي المعتمد وفق التعليمات الرسمية هو وحده محل الالتزام، وأنه لا يُعتد بأي منشورات أو تعليمات تصدر من المدارس خارج القنوات الرسمية والاختصاصات المقررة.

كما شدد وكيل الوزارة على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الرسمية، وعدم إصدار أي توجيهات من شأنها فرض أعباء إضافية على أولياء الأمور أو إثارة البلبلة بين الطلاب وأسرهم.

وتؤكد مديرية التربية والتعليم بقنا أن أي مخالفة للتعليمات الرسمية سيتم التعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات المقررة دون تهاون.


 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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