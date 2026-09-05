الداخلية تستضيف إجتماع الإنتربول التاسع لقادة الشرطة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

إستضافت وزارة الداخلية وعلى مدار يومين إجتماع الإنتربول التاسع لقادة الشرطة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة عدد من القيادات والأجهزة الشرطية بدول المنطقة ومنظمات دولية.





يهدف الإجتماع إلى تبادل الرؤى والخبرات وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بما يدعم الجهود المشتركة فى مواجهة التحديات والأنماط المستحدثة للجريمة خاصة الجرائم العابرة للحدود.





وتناول الإجتماع سبل تطوير آليات التعاون الأمنى وتبادل المعلومات إلى جانب بحث التحديات المرتبطة بالجرائم السيبرانية التى فرضت واقعاً جديداً على أجهزة إنفاذ القانون فى ظل تطور متسارع للتكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة.





كما إستعرض الإجتماع أهمية توظيف التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية فى العمل الأمنى والإستفادة من التطور التكنولوجى فى سرعة تبادل المعلومات وتحليلها بما يسهم فى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية على رصد الجرائم وملاحقة مرتكبيها.. كما شهد الإجتماع إستعراض التجربة المصرية فى تنمية قدرات العناصر البشرية الأمنية وتفعيل التعاون الدولى ومواجهة كافة أنواع الجرائم خاصة العابرة للحدود.





ويعكس إستضافة هذا الإجتماع حرص وزارة الداخلية على دعم منظومة التعاون الأمنى الدولى لملاحقة مرتكبى الجرائم العابرة للحدود والتصدى لأساليبها المتطورة.









