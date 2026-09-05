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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ملثمون يغلقون ميناء دوفر البريطاني و يتسببون في شل حركته

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن عشرات الملثمين تسببوا في شل حركة ميناء دوفر، الواقع في مقاطعة كينت جنوب شرق البلاد.

وانتشرت مقاطع مصورة تظهر أشخاصاً بلباس أسود موحد، وقد أخفوا وجوههم بأقنعة، متجمعين في الميادين الرئيسية قرب الميناء الدولي صباح اليوم، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور، بحسب العربية.

وأعلنت شرطة كينت أنها "على علم بالاحتجاجات الجارية" وتتفاوض مع المتظاهرين، حيث لا تزال دوافعهم أو مطالبهم مجهولة.

وأقرت سلطات دوفر في بيان لها بأن الاحتجاجات منعت سائقي السيارات من دخول الميناء أو مغادرته، وقد حذرت شركات العبارات العاملة إلى فرنسا عملاءها من احتمال حدوث اضطرابات في الخدمة.

و تعتبر ميناء دوفر البوابة البحرية الرئيسية للمملكة المتحدة إلى أوروبا، وأكبر ميناء دولي للعبّارات في البلاد، حيث يتعامل الميناء مع بضائع بقيمة تقارب 144 مليار جنيه إسترليني (196 مليار دولار أميركي) سنويا، أي ما يعادل ثلث إجمالي تجارة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي تقريبا.

الملثمين ميناء دوفر مقاطعة كينت الميناء الدولي حركة المرور

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