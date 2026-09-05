تحطم مقاتلة يونانية من طراز «إف-4 فانتوم» خلال عرض جوي شمال أثينا

تحطمت طائرة مقاتلة يونانية من طراز «إف-4 فانتوم» تابعة للقوات الجوية اليونانية، اليوم، خلال عرض جوي في قاعدة تاناغرا الجوية شمال العاصمة أثينا.

وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من موقع تحطم الطائرة، وسط حضور آلاف المتفرجين الذين كانوا يتابعون فعاليات أسبوع أثينا للطيران، وهو عرض جوي سنوي.

وقال مسؤولون في القوات الجوية اليونانية إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الطياران قد تمكنا من مغادرة الطائرة قبل تحطمها.

وأظهرت المشاهد من موقع الحادث مروحية إطفاء تحلق فوق المنطقة، في محاولة للسيطرة على النيران ومنع انتشار الحريق.