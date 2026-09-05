وظائف وزارة العمل الجديدة.. فرص عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

تتصدر وظائف وزارة العمل الجديدة اهتمامات قطاع كبير من الشباب والباحثين عن فرص عمل، بالتزامن مع استمرار الوزارة في الإعلان عن فرص توظيف جديدة، والتي تتضمن وظائف متنوعة داخل شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف المحافظات.

فرص عمل

وتوفر النشرة فرص عمل تناسب مؤهلات دراسية وخبرات مختلفة، فيما تبدأ الرواتب المعلنة من 7000 جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه وفقا لطبيعة الوظيفة والخبرة المطلوبة، مع وجود بعض الوظائف التي قد تصل رواتبها إلى 30 ألف جنيه بحسب ما تضمنته إعلانات شركات القطاع الخاص.

وظائف وزارة العمل في الجيزة

أعلنت إحدى شركات إدارة وصيانة المنشآت العاملة في مول بارك بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة، برواتب تتراوح بين 7000 و15 ألف جنيه، وفقا لطبيعة الوظيفة.

وتشترط الوظائف الحصول على مؤهل فوق متوسط أو دون مؤهل، بحسب الوظيفة المتقدم إليها، إلى جانب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و45 عاما.

وتتضمن الوظائف المتاحة 200 عامل نظافة، براتب يتراوح بين 7000 و9000 جنيه، إلى جانب 15 فني كهرباء و15 فني تبريد وتكييف، برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه.

كما تشمل فرص العمل المطلوبة 200 فرد أمن، ويمكن للراغبين في التقديم من المستوفين للشروط التواصل عبر أرقام الهاتف المعلنة في الإعلان وهي 01019745671 و01226108801.

فرص عمل

وظائف وزارة العمل في الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، أعلنت إحدى شركات التوكيلات التجارية عن حاجتها إلى عدد من العاملين في تخصصات متنوعة، برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.

وتشمل الوظائف المطلوبة كهربائي سيارات براتب 9000 جنيه، و10 مندوبي مبيعات برواتب تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5 سائقين برخصة قيادة ثانية برواتب تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف جنيه، إلى جانب 6 عمال مخازن براتب 7000 جنيه.

وتتضمن شروط التقديم وفقا للإعلان الحصول على مؤهل عال أو متوسط، مع تحديد الفئة العمرية المطلوبة بين 35 و40 عاما.

ويمكن للراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط التواصل عبر رقم الهاتف 01002112776.

وظائف وزارة العمل في الفرافرة

كما تضمنت فرص العمل المعلنة إحدى شركات الاستثمار واستصلاح الأراضي بمنطقة سهل بركة في الفرافرة، والتي أعلنت عن حاجتها إلى عدد من العاملين برواتب تتراوح بين 7000 و12 ألف جنيه، وفقا لطبيعة المهنة والخبرة.

وتشمل الوظائف المطلوبة مشرفا زراعيا، وفني شبكات، وفنيا في مسارات، وسائق جرار زراعي، بالإضافة إلى 5 عمال زراعيين.

وتتضمن شروط التقديم الحصول على مؤهل متوسط، فيما تتراوح السن المطلوبة بين 25 و40 عاما فأكثر وفقا لما ورد في الإعلان.

وللتقديم على الوظائف المعلنة يمكن التواصل عبر رقم الهاتف 01004006100.

فرص عمل

كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل

وتأتي هذه الفرص ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تتيحها وزارة العمل للراغبين في الالتحاق بفرص عمل جديدة في شركات القطاع الخاص، مع تنوع الوظائف من حيث التخصصات والمؤهلات والرواتب.

ويجب على الراغبين في التقديم مراجعة شروط كل وظيفة والتأكد من توافق المؤهل والسن والخبرة المطلوبة قبل التواصل مع جهات الإعلان، ثم استكمال إجراءات التقديم وفقا للبيانات ووسائل التواصل المحددة لكل فرصة.