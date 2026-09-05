وزير الخارجية ونظيره المالي يبحثان تعزيز العلاقات ومواجهة الإرهاب في الساحل الأفريقي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعبد الله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي، اليوم السبت 5 سبتمبر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل.

وأشاد عبد العاطي خلال الاتصال بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكداً الحرص على الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، متناولا جهود مكافحة الارهاب في منطقة الساحل، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في منطقتي غرب أفريقيا والساحل، مشدداً على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والقارة الأفريقية.

في سياق متصل، تبادل الوزيران الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والأمن والسلام وتحقيق التنمية في القارة الافريقية، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، والبناء على الزخم السياسي والتنموي القائم بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.