وزير الخارجية يبحث مع نظيره العُماني مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة

جري اتصال بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ٥ سبتمبر، و بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، تناول تطورات المشهد الإقليمي والجهود المبذولة لاحتواء حالة التوتر الراهنة، فضلاً عن تبادل التقديرات بشأن سبل استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة.

شدد الوزير عبد العاطي على أولوية وقف التصعيد والابتعاد عن أية خطوات من شأنها تأجيج التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً ضرورة إفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية باعتبارها المسار الأمثل لمعالجة مسببات الأزمة. وفي هذا السياق، أكد أهمية العودة الي المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لمذكرة تفاهم إسلام آباد والبناء عليها كإطار يتيح معالجة القضايا العالقة عبر الحوار والتفاوض.

تطرق الاتصال أيضا إلى التطورات في مضيق هرمز وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، حيث أكد الوزيران ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية وضمان انسياب حركة التجارة وإمدادات الطاقة.