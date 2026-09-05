ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث سقوط شرفة عقار بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، إثر سقوط شرفة شقة بالطابق الأول بأحد العقارات بمنطقة الترعة المردومة، التابعة لنطاق قسم شرطة الرمل ثانٍ بالإسكندرية، في حادث وقع بشكل مفاجئ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين أن المتوفى هو رمضان سليمان، 39 عامًا، بينما تنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات، حيث أصيبت رودينا أحمد، 16 عامًا، بكسر في اليد وكدمات متفرقة، فيما أصيبت ساندي أحمد، 10 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة.

كما أصيبت حنان السيد، 30 عامًا، بكسر في اليد وشرخ بالقدم، فضلًا عن كدمات وسحجات متفرقة، بينما نُقلت بدرية أحمد، 68 عامًا، إلى العناية المركزة لمتابعة حالتها الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب رواية أسرة المصابين، فإن الواقعة حدثت خلال تجمع عائلي لإقامة حفل «حنة» لأحد الأقارب، حيث تم وضع عدد من الكراسي أسفل الشرفة استعدادًا لوصول فرقة غنائية لإحياء الاحتفال.

وأشارت الأسرة إلى أن بعض أفراد العائلة كانوا يجلسون أسفل الشرفة، قبل أن تصل الفرقة ويتم إخلاء المكان من الجالسين حتى يتسنى لأفرادها إدخال معداتهم والاستعداد للحفل.

وأضافت الأسرة أن رمضان سليمان لم يكن أسفل الشرفة وقت سقوطها، وفق روايتهم، موضحة أنه كان في الشارع يقوم بتوزيع المشروبات على المشاركين في الاحتفال، قبل أن تسقط الشرفة بشكل مفاجئ.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بشأن سقوط شرفة عقار بمنطقة الترعة المردومة، وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية ومسؤولو الحي وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تأمين المنطقة والتعامل مع آثار سقوط الشرفة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، والوقوف على أسباب سقوط الشرفة ومدى تأثير الواقعة على العقار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.