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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مستقبل مصر وبيت الزكاة والصدقات يطلقان المرحلة الثالثة من مبادرة إلى المدرسة

مبادرة إلى المدرسة لتخفيف أعباء الدراسة عن الأسر
مبادرة إلى المدرسة لتخفيف أعباء الدراسة عن الأسر
إيمان طلعت

استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف أعباء الدراسة عن الأسر والطلاب، الأكثر احتياجا، تكاتفت مؤسسات الدولة في تنفيذ المبادرة قام «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» و«بيت الزكاة والصدقات» بإطلاق المرحلة الثالثة لتوزيع المستلزمات المدرسية علي عشرات آلاف الطلاب الأكثر احتياجا ضمن مبادرة «إلى المدرسة» للعام الدراسي الجديد 2026/2027، لتوزيع مليون حقيبة مدرسية، وأدوات كتابية، وجاكيتات، وأحذية على الطلاب الأكثر احتياجًا من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية وذلك في محافظات المنوفية، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الاسماعيلية، الدقهلية، دمياط، المنيا، بورسعيد، السويس، كفر الشيخ، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان.

مبادرة إلى المدرسة

وتضمنت المبادرة تقديم كوبونات مواد غذائية، على أهالي الطلاب من الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا. 

كما تم أتاحت الاستفادة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذه الثابتة "سوبر توفير"، إلى جانب السيارات المتحركة المجهزة التي ترافق قوافل "بيت الزكاة والصدقات"، في المحافظات بما أتاح وصول السلع إلى مناطق إقامة المستفيدين، تخفيفًا عنهم وتوفيرًا لمشقة الانتقال لصرف الكوبونات.

وكانت المرحلة الأولى من مبادرة «إلى المدرسة» قد انطلقت من محافظة شمال سيناء، بحضور عدد من القيادات الشعبية ومشايخ القبائل، حيث جرى توزيع المستلزمات المدرسية على آلاف الطلاب في القرى والنجوع والتجمعات البدوية بالمحافظة، بهدف إدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم مع بداية العام الدراسي الجديد، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن أسرهم.

واستهدفت المرحلة الثانية من المبادرة الوصول إلى أقصى القرى والنجوع بمحافظات الصعيد والتوسع في تقديم الدعم للطلاب والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق الميداني الشامل مع وزارة التربية والتعليم ومنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية وقطاع المعاهد الأزهريّة.

كما تم توزيع المستلزمات الدراسية خلال تلك المرحلة علي الطلاب غير القادرين في محافظات الفيوم، الجيزة، وبني سويف، البحيرة، الإسكندرية والشرقية، الغربية، والقليوبية.

فيما تستهدف المرحلة الرابعة والأخيرة توزيع المستلزمات الدراسية محافظات القاهرة وجنوب سيناء.

بيت الزكاة والصدقات مبادرة إلى المدرسة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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