عواد أم صبحي .. من يحرس مرمى الزمالك أمام بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا؟

تتجه أنظار جماهير الزمالك إلى حراسة المرمى قبل المواجهة المرتقبة أمام إيه إس بورت بطل جيبوتي في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا وسط ترقب لمعرفة هوية الحارس الذي سيحظى بثقة الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في المباراة المقبلة.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد منح محمد صبحي فرصة حراسة مرمى الفريق خلال مباراة الذهاب أمام بطل جيبوتي والتي أقيمت أمس ونجح خلالها الفريق الأبيض في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف ليضع قدمًا في الدور التالي من البطولة قبل مواجهة الإياب التي يسعى خلالها لحسم التأهل رسميًا.

ورغم مشاركة صبحي في لقاء الذهاب فإن المعطيات داخل الفريق تشير إلى أن محمد عواد يملك أفضلية للعودة إلى التشكيل الأساسي في مباراة الإياب في ظل وجود وعد سابق من الجهاز الفني للحارس بمنحه فرصة المشاركة في هذه المواجهة.

عواد يترقب العودة إلى التشكيل

وقالت مصادر داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني سبق أن تحدث مع محمد عواد بشأن سياسة التدوير بين حراس المرمى مع التأكيد على حصوله على فرصة المشاركة في بعض المباريات ومن بينها لقاء الإياب أمام إيه إس بورت.

وبناءً على ذلك فإن الاتجاه الأقرب حاليًا هو عودة عواد إلى حراسة عرين الزمالك خلال المواجهة الأفريقية المقبلة بعدما جلس على مقاعد البدلاء في لقاء الذهاب لصالح محمد صبحي.

ولا يرتبط قرار الجهاز الفني فقط بمستوى الحارسين وإنما يأتي أيضًا في إطار إدارة قائمة الفريق ومنح عناصرها فرصًا للمشاركة خصوصًا مع ضغط المباريات وتعدد البطولات التي ينافس عليها الزمالك خلال الموسم.

لماذا شارك صبحي في الذهاب؟

مشاركة محمد صبحي في مباراة الذهاب لم تكن بالضرورة مؤشرًا على تغيير ترتيب الحراس داخل الفريق بقدر ما جاءت ضمن رؤية الجهاز الفني لإدارة المباريات ومنح الفرص للاعبين.

ونجح الزمالك في تحقيق الهدف الأساسي من اللقاء بعدما خرج منتصرًا بنتيجة 2-1 وهو ما يمنحه أفضلية قبل لقاء العودة رغم أن الفوز بفارق هدف واحد يجعل الفريق مطالبًا بالتعامل بجدية مع مباراة الإياب وعدم منح المنافس فرصة للعودة في المواجهة.

وبالتالي فإن عودة عواد إلى التشكيل الأساسي حال تأكدها لن تكون مرتبطة بعقوبة لصبحي أو تراجع في مستواه وإنما بتنفيذ سياسة الجهاز الفني التي تم الاتفاق عليها مع الحارس.

المنافسة مستمرة بين حراس الزمالك

وتظل حراسة المرمى واحدة من المراكز التي تشهد منافسة قوية داخل الزمالك في ظل وجود أكثر من حارس يمتلك خبرات وقدرات مختلفة.

ويحاول الجهاز الفني الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتعامل مع هذا المركز بما يضمن الحفاظ على جاهزية جميع الحراس وفي الوقت نفسه عدم التأثير على استقرار الفريق في المباريات المهمة.

ويملك محمد عواد خبرة كبيرة في البطولات الأفريقية وهو ما يجعله أحد الخيارات المهمة للجهاز الفني في المباريات القارية بينما حصل محمد صبحي على فرصة المشاركة في لقاء الذهاب أمام إيه إس بورت.

ومن هنا تبدو مباراة الإياب بمثابة اختبار جديد لقرار الجهاز الفني بشأن ترتيب الحراس خاصة أن أي خطأ في المواجهات الأفريقية قد تكون تكلفته كبيرة.

الزمالك لا يريد مفاجآت في الإياب

ورغم فوز الزمالك في مباراة الذهاب فإن الجهاز الفني يدرك أن نتيجة 2-1 لا تعني حسم التأهل خاصة أن الفريق استقبل هدفًا من بطل جيبوتي وهو ما يفرض عليه دخول مباراة العودة بتركيز كامل.

ومن المنتظر أن يعمل الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة على علاج الأخطاء التي ظهرت في مباراة الذهاب خصوصًا في التعامل مع بعض فترات ضغط المنافس إلى جانب تحسين الفاعلية الهجومية وحسم المباراة مبكرًا.

وسيكون اختيار حارس المرمى أحد القرارات التي تحظى باهتمام كبير باعتبار أن الحارس يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على أفضلية الزمالك والخروج من المباراة دون استقبال أهداف قد تعقد حسابات التأهل.

عواد أمام فرصة جديدة

وفي حال تنفيذ وعد الجهاز الفني سيحصل محمد عواد على فرصة جديدة لإثبات أحقيته بحراسة مرمى الزمالك خصوصًا أن المباريات الأفريقية تمثل مساحة مهمة لأي حارس لإظهار قدرته على التعامل مع الضغوط.

وسيكون عواد مطالبًا بالاستفادة من الفرصة إذا حصل عليها وتقديم مباراة قوية تساعد الزمالك على تجاوز عقبة بطل جيبوتي والوصول إلى الدور التالي من دوري أبطال أفريقيا.

وفي المقابل سيبقى محمد صبحي ضمن حسابات الجهاز الفني خاصة بعدما شارك في مباراة الذهاب وساهم في خروج الفريق بالفوز.

المهدي سليمان يدخل الحسابات أمام أبو قير للأسمدة

وبعيدًا عن المواجهة الأفريقية يبدو أن الجهاز الفني للزمالك يتجه أيضًا إلى إجراء تغيير جديد في مركز حراسة المرمى خلال المباراة المقبلة بالدوري الممتاز.

وتشير المعطيات إلى أن المهدي سليمان مرشح للعودة إلى التشكيل الأساسي للزمالك خلال مواجهة أبو قير للأسمدة في إطار استمرار سياسة منح الفرص للحراس وإبقائهم جميعًا في حالة جاهزية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة .

ويأتي هذا اللقاء في توقيت مهم بالنسبة للفريق الأبيض الذي يخوض منافسات الموسم على أكثر من جبهة وهو ما يجعل عملية تدوير اللاعبين وإدارة المجهود البدني والفني من الملفات التي تحظى باهتمام الجهاز الفني.